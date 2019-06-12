﻿ В Мстиславле планируется проведение первого духовного межконфессионального фестиваля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мстиславле планируется проведение первого духовного межконфессионального фестиваля

13.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Благодаря традициям межконфессионального содружества и исторического единства со Смоленщиной, которые сложились на нашей земле, родилась идея создания духовного фестиваля, который пройдёт осенью этого года.

— Получено согласие на участие от архиепископа Могилёвского и Мстиславского Софрония, викария Могилёвского региона Александра Яшевского, представителей смоленского и московского духовенства. В ближайшее время отправят приглашение еврейским религиозным организациям, — рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп.

В Мстиславле планируется проведение первого духовного межконфессионального фестиваля

Фото из архива. 

Фестиваль пока носит рабочее название «Мстиславщина — центр духовности». Сейчас продумывается программа мероприятия. Планируется проведение Крестного хода, который начнётся от церкви в честь иконы Тупичевской Божией Матери. Под эгидой института истории Национальной академии наук Беларуси будет проведена конференция. Для почитателей церковной музыки организуют концерты профессиональных певчих хоров стран и любительских коллективов из разных храмов нашего района.

Планируется создание музея духовной литературы. Также есть идея организовать на базе нашего православно-духовного центра музей народной иконы. Сюда жители могут приносить свои домашние иконы, которые потом будут представлены в экспозиции.

Кроме этого, жители, паломники и туристы смогут узнать интересные сведения о старинных иконах, хранящихся в храмах Мстиславщины, а также поклониться мощам святых великомучеников.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря традициям межконфессионального содружества и исторического единства со Смоленщиной, которые сложились на нашей земле, родилась идея создания...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Индии более 50 детей погибли из-за плодов личи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика