В Мстиславле планируется проведение первого духовного межконфессионального фестиваля

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Благодаря традициям межконфессионального содружества и исторического единства со Смоленщиной, которые сложились на нашей земле, родилась идея создания духовного фестиваля, который пройдёт осенью этого года.

— Получено согласие на участие от архиепископа Могилёвского и Мстиславского Софрония, викария Могилёвского региона Александра Яшевского, представителей смоленского и московского духовенства. В ближайшее время отправят приглашение еврейским религиозным организациям, — рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Наталья Бискуп.

Фото из архива.

Фестиваль пока носит рабочее название «Мстиславщина — центр духовности». Сейчас продумывается программа мероприятия. Планируется проведение Крестного хода, который начнётся от церкви в честь иконы Тупичевской Божией Матери. Под эгидой института истории Национальной академии наук Беларуси будет проведена конференция. Для почитателей церковной музыки организуют концерты профессиональных певчих хоров стран и любительских коллективов из разных храмов нашего района.

Планируется создание музея духовной литературы. Также есть идея организовать на базе нашего православно-духовного центра музей народной иконы. Сюда жители могут приносить свои домашние иконы, которые потом будут представлены в экспозиции.

Кроме этого, жители, паломники и туристы смогут узнать интересные сведения о старинных иконах, хранящихся в храмах Мстиславщины, а также поклониться мощам святых великомучеников.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.