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Летние каникулы на Детском квартале на Васнецова
13.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Весело начались каникулы и у воспитанников детских домов семейного типа по ул. Васнецова. В начале недели Детский квартал на Васнецова посетили сотрудники
11 июня на острове в районе Варшавского моста ГУО «Центр юных моряков с флотилией г.Бреста» провели для воспитанников детских домов семейного типа семейный праздник «Спорт - дело семейное». В празднике приняло участие 5 семей. Команды приняли участие в игре по станциям:
«Поезд дружбы», «Властелин колец», «Кенгуру», «Колесо фортуны», «Ловись, рыбка», «Находчивый турист», «Весело о спорте», «Силачи», «Физкультурная азбука», «Перетягивание каната» (итоговое соревнование между всеми командами).
Чтобы показать свои лучшие качества мальчишки и девчонки со старанием прыгали, бегали, преодолевали препятствия. Команды участвовали активно и задорно.
Участники праздника совершили прогулку на теплоходе «Фрост» и получили «вкусные» подарки.
Смех, улыбки, радость и счастливый блеск глаз – вот награда, которую получили организаторы семейного праздника.
В июле и августе ребят ждет
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Весело начались каникулы и у воспитанников детских домов семейного типа по ул. Васнецова. В начале недели Детский квартал на Васнецова посетили сотрудники МЧС,...
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