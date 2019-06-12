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Летние каникулы на Детском квартале на Васнецова

13.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Весело начались каникулы и у воспитанников детских домов семейного типа по ул. Васнецова. В начале недели Детский квартал на Васнецова посетили сотрудники МЧС, которые в игровой форме напомнили ребятам о правилах безопасного поведения.

Летние каникулы на Детском квартале на Васнецова

11 июня на острове в районе Варшавского моста ГУО «Центр юных моряков с флотилией г.Бреста» провели для воспитанников детских домов семейного типа семейный праздник «Спорт - дело семейное». В празднике приняло участие 5 семей. Команды приняли участие в игре по станциям:

«Поезд дружбы», «Властелин колец», «Кенгуру», «Колесо фортуны», «Ловись, рыбка», «Находчивый турист», «Весело о спорте», «Силачи», «Физкультурная азбука», «Перетягивание каната» (итоговое соревнование между всеми командами).

Летние каникулы на Детском квартале на Васнецова

Чтобы показать свои лучшие качества мальчишки и девчонки со старанием прыгали, бегали, преодолевали препятствия. Команды участвовали активно и задорно.

Летние каникулы на Детском квартале на Васнецова

Участники праздника совершили прогулку на теплоходе «Фрост» и получили «вкусные» подарки.

Летние каникулы на Детском квартале на Васнецова

Смех, улыбки, радость и счастливый блеск глаз – вот награда, которую получили организаторы семейного праздника.

В июле и августе ребят ждет отдых и оздоровление в загородных лагерях «Орленок» и «Салют».

 
Теги: Брест
 
 
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  Весело начались каникулы и у воспитанников детских домов семейного типа по ул. Васнецова. В начале недели Детский квартал на Васнецова посетили сотрудники МЧС,...
 
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