Передавали из Москвы маршрутками — в Пинске вскрыт канал поставок героина

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске вскрыт канал поставок героина из России в Беларусь. 16 уголовных дел по 328 статье УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств) возбуждено Пинским межрайонным отделом СК по оперативным материалам Брестской таможни.







Заместитель начальника управления процессуального контроля УСК по Брестской области Леонид Теодорович с подробностями:



— Установлено, что житель Пинска 1977 года рождения привез из Москвы героин массой более 20 граммов, который потом расфасовал по дозам и реализовывал путем закладок. Еще один житель Пинска 1981 года рождения приобретал у него героин, который частично использовал, а частично реализовывал. Также были задержаны мужчина и женщина 1981 года рождения, которые приобрели закладку. Замечу, тайники располагались в общественных местах и могли быть обнаружены случайными прохожими, в том числе детьми. Каждому из фигурантов предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Все — под стражей. 16 уголовных дел объединены в одно и переданы в прокуратуру.



Как оказалось, пинчанин, бывая периодически в Москве, передавал в Пинск наркотик маршрутками. Установлены два факта передачи. "Чеки" по 0,7—0, 75 грамма пинчанин продавал по 60 рублей. За последние три года в Брестской области это первый случай задержания героина.







Начальник управления специальных и технических экспертиз УГКСЭ по Брестской области Алексей Романко рассказал, что по делу проведено около двух десятков экспертных исследований:



— В героине были обнаружены примеси и наполнители, добавленные для утяжеления, речь идет о так называемом грязном героине.



Заместитель начальника Брестской таможни Игорь Рудаков добавил, что с начала 2019 года сотрудниками Брестской таможни возбуждено 44 уголовных дела по фактам незаконного перемещения и оборота наркотических средств и психотропных веществ, из незаконного оборота изъято более 105 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.