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Передавали из Москвы маршрутками — в Пинске вскрыт канал поставок героина

13.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске вскрыт канал поставок героина из России в Беларусь. 16 уголовных дел по 328 статье УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств) возбуждено Пинским межрайонным отделом СК по оперативным материалам Брестской таможни. 

Передавали из Москвы маршрутками — в Пинске вскрыт канал поставок героина

Заместитель начальника управления процессуального контроля УСК по Брестской области Леонид Теодорович с подробностями:

— Установлено, что житель Пинска 1977 года рождения привез из Москвы героин массой более 20 граммов, который потом расфасовал по дозам и реализовывал путем закладок. Еще один житель Пинска 1981 года рождения приобретал у него героин, который частично использовал, а частично реализовывал. Также были задержаны мужчина и женщина 1981 года рождения, которые приобрели закладку. Замечу, тайники располагались в общественных местах и могли быть обнаружены случайными прохожими, в том числе детьми. Каждому из фигурантов предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков. Все — под стражей. 16 уголовных дел объединены в одно и переданы в прокуратуру.

Как оказалось, пинчанин, бывая периодически в Москве, передавал в Пинск наркотик маршрутками. Установлены два факта передачи. "Чеки" по 0,7—0, 75 грамма пинчанин продавал по 60 рублей. За последние три года в Брестской области это первый случай задержания героина. 

Передавали из Москвы маршрутками — в Пинске вскрыт канал поставок героина

Начальник управления специальных и технических экспертиз УГКСЭ по Брестской области Алексей Романко рассказал, что по делу проведено около двух десятков экспертных исследований:

— В героине были обнаружены примеси и наполнители, добавленные для утяжеления, речь идет о так называемом грязном героине. 

Заместитель начальника Брестской таможни Игорь Рудаков добавил, что с начала 2019 года сотрудниками Брестской таможни возбуждено 44 уголовных дела по фактам незаконного перемещения и оборота наркотических средств и психотропных веществ, из незаконного оборота изъято более 105 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

 
 
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  В Пинске вскрыт канал поставок героина из России в Беларусь. 16 уголовных дел по 328 статье УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств) возбуждено...
 
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