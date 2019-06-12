Дайте пить животным! Они страдают от жажды так же, как и люди

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Африканский зной, который уже не первую неделю мучает Европейскую часть материка, доставляет серьезные проблемы здоровью людей. Но, если мы с вами можем еще хоть как-то организовать себе защиту от солнца и пить в такую погоду много жидкости, то многие пернатые и хвостатые лишены таких возможностей и п -умирают.





Во многих странах бывшего советского Союза, например в Грузии, Украине, культивируется тема поилок для птиц и зверей в горячую пору года. В Западной Европе эта практика повсеместна. Человек сам переживает трудности и помогает их пережить братьям нашим меньшим. Ведь не каждая птица, дворовой кот или ёж, могут добраться до берега Мухавца.





Про молодые деревья, что теряют листву в такие дни, скручивая на глазах побеги, - отдельная тема. Подумаем об этом все вместе! Одна поилка, пластиковый контейнер с водой спасет чью-то жизнь. Одно ведерко или даже полуторалитровая бутылка воды, - чьи-то корни и крону. В идеале, хорошо бы этому учить детей в школе.