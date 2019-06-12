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Что происходит на проезде с Орджоникидзе на Менжинского, который внезапно закрыли для движения
13.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как
Мы посмотрели, что тут происходит.
Как видите - снесли дом, примыкающий к проезду, и в связи с этим появилась возможность организовать толковый и безопасный проезд.
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Как сообщалось ранее, в связи с проведением ремонтных работ с 11 июня 2019 г. с 8.00 до 24.00 28 июня 2019 г. будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин...
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