Что происходит на проезде с Орджоникидзе на Менжинского, который внезапно закрыли для движения

Источник материала: Виртуальный Брест

Как сообщалось ранее , в связи с проведением ремонтных работ с 11 июня 2019 г. с 8.00 до 24.00 28 июня 2019 г. будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин на улицу Менжинского с улицы Орджоникидзе.





Мы посмотрели, что тут происходит.





Как видите - снесли дом, примыкающий к проезду, и в связи с этим появилась возможность организовать толковый и безопасный проезд.