Белорусы представили «первую в мире интуитивную клавиатуру»

Источник материала: Tut.by

Белорусский стартап Clevetura LLC несколько лет занимается разработкой клавиатуры, совмещающей в себе мышь и тачпад. Сегодня в Минске создатели устройства показали его финальную версию и рассказали о планах по выводу гаджета на мировой рынок. Мы побывали на мероприятии и рассказываем, на чем еще заострили внимание разработчики проекта, созданного вместе с Prestigio.



Фото: Антон Мерзляков

С чего все началось и зачем нужна такая клавиатура

Впервые о стартап-команде Clevetura (сперва они назывались Pleasier) 42.TUT.BY писал еще в 2016 году . На тот момент в команде было всего несколько человек, которые решили оставить работу в других компаниях ради создания собственного проекта — клавиатуры, которая бы совмещала функции тачпада и мыши.

Тогда у команды был лишь один прототип устройства, созданный на базе клавиатуры от стороннего производителя. Работал он так: клавиши с буквами «А» и «О» (в русской раскладке) заменили на две сенсорные панели. Левая («А») использовалась для вертикальной прокрутки (скролла), правая представляла собой миниатюрный тачпад и мышь одновременно.



Так выглядел один из первых прототипов. Фото: TUT.BY

По мнению создателей проекта, таким образом печатать, да и в целом управлять компьютером получалось бы намного быстрее. Ведь во время набора текста на обычной клавиатуре мы постоянно отвлекаемся на мышку (или тачпад в ноутбуке).

То есть, разработчики хотели снизить эффект «отвлекания», чтобы все действия вроде управления курсором или выделения текста можно было сделать, не отрывая пальцев от клавиатуры. Для этого они также создали специальное ПО, которое понимает, когда пальцы пользователя просто находятся на клавиатуре, а когда набирают текст.

С того времени стартап успел стать резидентом белорусского ПВТ, а заодно выпустить несколько новых прототипов. К тому же клавиатура усовершенствовалась. Например, сенсорных клавиш стало больше, при том что левая половины клавиатуры все еще отвечала за пролистывание вверх-вниз, а правая — за курсор.

Посмотрите, как работает один из последних прототипов:

Сколько стоит и когда появится в продаже





На мероприятии в Минске представители Clevetura рассказали, что они наконец-то вышли из этапа тестирования прототипов — стартапу удалось привлечь инвестора, который «вскоре запустит массовое производство и выйдет на мировой рынок». Технологии, разработанные Clevetura, будут использоваться в клавиатуре под названием Click&Touch от бренда Prestigio.

Это торговая марка компании ASBIS, которая в Беларуси является официальным дистрибьютором гаджетов от нескольких производителей (например, Apple), а также продает собственные смартфоны и планшеты. А еще у ASBIS есть бренд Perenio IoT , под которым продаются устройства «умного дома».

Валентин Сокол, сооснователь стартапа, рассказал, что десятки лет клавиатуры не менялись, хотя другие устройства вроде мобильных телефонов или даже бытовой техники постоянно улучшались.

Сегодня основной механизм управления гаджетами — тач-дисплеи, но они не идеальны: например, они не могут дать тактильный отклик. В своей технологии разработчики решили это исправить, и вместе с тем дать пользователям возможность управлять девайсами так, как они привыкли — скроллами и касаниями.

Михаил Крупенков, один из разработчиков, добавил: в процессе реализации идеи было несколько проблем. Первая из них — «железная». Команде пришлось создать клавиатурный блок с сенсорным слоем, которого раньше не делали. С программной стороной также все оказалось не так просто — ее было нужно создавать практически с нуля.

За все время старатап разработал более 50 прототипов, и в конце концов запатентовал несколько из своих наработок.

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