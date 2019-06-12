Лукашенко разрешил не сносить высотку в Копище. А что за это должен застройщик?

Источник материала: Tut.by

Строительство 25-этажного дома с подземным паркингом в Копище, который власти Минского района собирались сносить, возобновится на следующей неделе. За разрешение достроить объект застройщик направит часть своей прибыли на строительство социальных объектов. Директор компании Николай Вашкевич рассказал REALTY.TUT.BY, о какой сумме идет речь.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В октябре прошлого года Миноблисполком принял решение о сносе недостроенного 25-этажного дома в деревне Копище — возводимый дом был признан объектом самовольного строительства. После назначенных проверок выяснилось, что вина в этом лежит на райисполкоме: чиновники допустили ошибку при оформлении участков, а у застройщика были на руках и экспертиза и разрешение на строительство. И тем не менее застройщику пришлось остановить работы. Остались недостроенными улицы Подгорная и Михайлашева, плоскостные стоянки. Судьба объекта решалась в Администрации президента около полугода.

И вот 1 апреля Александр Лукашенко разрешает достроить дом . Что произошло с того времени и почему строительство еще не возобновилось?

— Строительство дома пока не началось, так как установленный регламент процедуры оформления правоустанавливающих документов требует времени, — объясняет Николай Вашкевич. — Я считаю, что проволочек в оформлении не было, все прошло достаточно быстро и закончилось 12 июня.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

По словам Николая Вашкевича, теперь все документы оформлены. Одним из условий для получения разрешения на достройку дома было «перечисление денежных средств в бюджет Минского района с последующим их направлением на строительство социальных объектов».

— О какой сумме идет речь? Какая это часть от прибыли застройщика?

— Учредители приняли решение перечислить 2,73 миллиона рублей в бюджет государства, что предварительно составляет около 50% чистой прибыли от строительства дома. Это условие выполнено.

— Довольно неплохая прибыль с дома площадью восемь тысяч квадратных метров. Подземный паркинг включен, вы не ошиблись в расчетах?

— Не ошиблись. Дом и паркинг — это один объект, но за счет технологии равнонесущего каркаса мы в своих проектах приблизились к себестоимости панельного жилья.

Николай Вашкевич также объявил дату возобновления строительства.

— Сейчас идут подготовительные работы, к строймонтажу приступим 20 июня 2019 года. Также получены разрешения и на другие объекты компании в Копище (улицы, плоскостные стоянки и паркинг) и там работа уже ведется. Думаю, через два месяца сдадим. На паркинг продлен инвестиционный договор, готовимся к экспертизе.