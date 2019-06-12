Фильм-сенсацию Каннского кинофестиваля по книге Алексиевич покажут в Минске уже через неделю

Источник материала: Tut.by

Фильм-обладатель приза за лучшую режиссуру в конкурсе «Особый взгляд» Каннского МКФ выходит в минский прокат. «Дылда» Кантемира Балагова должна сломать шаблонное представление о том, каким может быть фильм о послевоенных событиях сталинской эпохи. А если вы еще не знаете, кто такой Кантемир Балагов, добро пожаловать в его интервью Дудю .





В центре сюжета «Дылды» — жизнь двух молодых девушек, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, и, главное, внутри -руины.

Кантемир Балагов — 27-летний российский режиссер, ученик Александра Сокурова. Его режиссерский дебют в полнометражном кино, фильм «Теснота», участвовал в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 70-го Каннского кинофестиваля, где был удостоен премии ФИПРЕССИ международной федерации кинопрессы. В том же году фильм принял участие в конкурсе «Молодость на марше» 24-го ММКФ «Лістапад».

«Дылда» — второй полнометражный фильм Балагова, который был отобран в официальную конкурсную программу 72-го Каннского кинофестиваля (программа «Особый взгляд») и удостоен сразу двух наград — приза за режиссуру и приза ФИПРЕССИ международной федерацией кинопрессы с формулировкой: «За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме».

На создание ленты Кантемира Балагова вдохновила книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

— После этой книги я понял, насколько поверхностными были мои представления о войне и насколько я даже не подозревал о роли женщины на войне. И, исходя из этого, мне стало очень интересно, что может произойти с женщиной после войны, где, по сути, происходит ее природное смещение, — рассказывает режиссер.

Главные роли в «Дылде» исполнили дебютантки в большом кино Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. В качестве оператора-постановщика выступила Ксения Середа. Она также работала над проектом «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова и фильмом «Кислота» Александра Горчилина.

«Балагов — настоящий мастер, природное дарование, самобытный художник, чье существование в российском и теперь уже мировом кино игнорировать невозможно», — пишет кинокритик Антон Долин (Meduza).

Cinemaholics отмечает: «Прекрасные мизансцены, морозный Ленинград, будто сошедший с полотен известных картин, не оставит равнодушным даже тех, кого в целом „Дылда“ не зацепит».

«Вам довольно часто придется напоминать себе дышать», — резюмирует еженедельник Variety.

Когда: с 20 по 26 июня — в «Центральном», с 20 июня до 3 июля — в Falcon Club Бутик Кино и Silver Screen velcom cinema. С 18 июля — в «Пионере».

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