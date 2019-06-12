Несколько подростков чуть не утонули за неделю на горецких озерах

Источник материала: Горецкий вестник

За неделю на горецких озерах чуть не утонули несколько подростков. К счастью, помощь подоспела вовремя.





У матросов-спасателей дежурство с 11 до 19 часов, однако нередко они остаются на пляже и позже. Ведь люди активно начинают расходиться только после 8 вечера.

— Матросы-спасатели не только следят за безопасностью, но и ведут профилактические беседы со взрослыми и детьми, — говорит Олег Яковлевич.— Однако не все подростки прислушиваются к советам наших сотрудников, работников РОЧС, педагогов и даже родителей.





Во вторник в обеденное время на пляже Оршанского озера было многолюдно. Старшеклассник средней школы № 2 прыгнул с пирса, ударился головой и начал тонуть. Двоюродный брат, увидев, что парень не всплывает, бросился спасать. Пострадавший схватил его за ногу и стал тянуть на дно.

Глубина было около полутора метров. Брат смог немного приблизиться к берегу и, вынырнув, позвал на помощь.

К подросткам сразу бросился матрос ОСВОДа Александр Савченко, а также отдыхающие мужчины. Ребят вытянули на берег. Парень, который неудачно нырнул, был без сознания.

По счастливой случайности, в этот час на пляже отдыхала медицинская сестра реанимации Ирина Кругликова. Она вместе с матросом-спасателем оказала первую медпомощь. Подростка привели в чувство. Оперативно приехала «скорая». Пострадавшего передали медикам, его определили в реанимацию под наблюдение врачей.





После того, как парня увезли в больницу, Александр Савченко почувствовал, что с его ногой что-то не так. Вызвали «скорую», сделали снимок — перелом пяточной кости. Оказалось, когда школьник тонул, матрос не нырнул в воду, так как там была небольшая глубина, а прыгнул. От удара кость и не выдержала. Вот так, рискуя своим здоровьем, дежурят сотрудники ОСВОДа в местах отдыха.

Вопрос необходимости установки мостиков на Оршанском озере для прыжков в воду для взрослых и детей был озвучен в райисполкоме. Наверняка, они скоро появятся. И тогда молодежь не будет испытывать судьбу на излюбленном пирсе.

Пирс — это гидротехническое сооружение. Нахождение на нем, ныряние и прыжки с него запрещены.

А за день до этого происшествия матросы-спасатели вытянули из воды 15-летнюю девушку. Оказали ей помощь и провели беседу.

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На Верхнем озере. Видео – oldgorki

На Верхнем озере на выходных также не обошлось без происшествий. Как рассказал Владимир Аксенов, который там следит за безопасностью, простая игра на воде чуть не стала причиной трагедии.

Мальчик, учащийся средних классов, отправился за мячом, который ветром унесло за буйки. Непонятно, о чем думал в этот момент паренек, когда шел на глубину, зная, что не умеет плавать. Буйки устанавливаются не просто так, а для безопасности отдыхающих. За ними могут быть подводные ямы или резкие обрывы, к тому же дно не обследовано водолазами. Ребенку помогли выбраться находящиеся рядом отдыхающие.

Значительная часть лета еще впереди. Важно соблюдать правила поведения на водоемах и на пляже. Водная стихия будет благосклонна только к тем, кто следит за безопасностью. В противном случае она становится весьма коварной.

Валерия Дроздовская