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Игорь Криушенко покинул пост главного тренера футбольной сборной Беларуси

13.06.2019 15:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера футбольной сборной Беларуси
Фото из открытых источников

Первый заместитель председателя АБФФ Юрий ВЕРГЕЙЧИК поблагодарил Игоря Криушенко и его ассистентов за работу. Однако результаты матчей квалификации Евро-2020 оказались неудовлетворительными. Поэтому после четырех поражений подряд было принято решение о прекращении сотрудничества между тренерским штабом и АБФФ по соглашению сторон.

Игорь Криушенко покинул пост главного тренера футбольной сборной Беларуси Квалификация ЕВРО-2020: Беларусь минимально проиграла Северной Ирландии

«Игорь Криушенко принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире Евро-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов», – отметил Юрий Вергейчик.

Национальную сборную также покидают помощники главного тренера Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.

Напомним, сборная Беларуси по футболу неудачно стартовала в отборочном туре чемпионата Европы-2020. Наша команда дважды уступила североирландцам, а также по разу голландцам и немцам. Следующие матчи квалификации Евро-2020 пройдут в начале осени. Белорусская сборная 6 сентября сыграет в Таллинне против команды Эстонии. О том, кто будет руководить командой, пока неизвестно.

 
 
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Такое решение было принято сегодня на встрече руководства АБФФ с тренерским штабом сборной, сообщили в пресс-службе футбольной федерации.
 
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