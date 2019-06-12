Россельхознадзор запретил еще одному предприятию Беларуси поставки молока наливом

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор запретил еще одному предприятию Беларуси - "Мозырские молочные продукты" поставки молока и сливок наливом.

В сообщении службы утверждается, что в продукции предприятия были повторно выявлены бактерии группы кишечной палочки и другие опасные микроорганизмы.

Как сообщалось, с 8 мая действует запрет на поставки молока и сливок наливом с 37 белорусских предприятий. Россельхознадзор начал вводить ограничения на отдельные предприятия после того, как премьер-министры двух стран в конце апреля договорились не вводить тотальные запреты на поставки продукции. Взамен было предложено ввести ограничения в отношении молокоперерабатывающих предприятий, которые не смогли подтвердить использование в производстве процедур, обеспечивающих безопасность продукции.

Тотальный запрет на поставки молока и сливок наливом, а также сухой молочной продукции, который действовал с 6 июня 2018 года, Россельхознадзор отменил с 7 мая этого года.

Россельхознадзор также сообщил, что в связи с нарушением российских ветеринарно-санитарных требований поставил под усиленный лабораторный контроль ввоз мясной и молочной продукции предприятий "Бабушкина крынка", "Беловежские сыры", "Беллакт", "Жлобинский мясокомбинат", "Молодечненский молочный комбинат".