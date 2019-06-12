Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

Источник материала: Интерфакс

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прекратил сотрудничество с Ассоциацией Белорусская федерация футбола, сообщает пресс-служба организации в четверг.

"Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире ЕВРО-2020 оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации. Понимая это, совместно с главным тренером мы пришли к выводу: сборной нужен новый вызов. Как результат, контракт с Игорем Криушенко был расторгнут по обоюдному согласию", - заявил первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик.

"Хочу сказать спасибо команде и болельщикам за поддержку, которая оказывалась тренерскому штабу по ходу всего периода сотрудничества со сборной. Мы вместе переживали радостные моменты побед и горькие дни неудач. И оставались командой, что бы ни происходило. К сожалению, получилось реализовать не все, что задумывалось. Но я уверен, что в дальнейшем сборную Беларуси ждёт светлое будущее", - отметил Криушенко.

Также сборную покидают помощники главного тренера Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.

Беларусь занимает четвертое место из пяти в группе С отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, не имея в своем активе набранных очков. Лидирует в группе Северная Ирландия (12), на втором месте располагается Германия (9), на третьем - Голландия (3), на последнем пятом месте - Эстония (0).