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28-летний нападающий сборной Беларуси подписал контракт с минским «Динамо»

13.06.2019 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28-летний нападающий Никита Феоктистов подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба «зубров».


Никита Феоктистов. Фото: hcdinamo.by

Никита Феоктистов родился в Гродно. Профессиональную карьеру начал во второй команде «Немана». Затем отправился за океан и выступал за клуб Albert Lea Thunder из NAHL. В 47 матчах белорус набрал 32 (14+18) очка и заработал 99 минут штрафа.

Через год Никита вернулся в Гродно и дебютировал за главную команду экстралиги. Дальше в карьере Феоктистова были «Минские зубры» (53 матча, 52 очка, 76 минут штрафа) и СКА-1946 (МХЛ), красноярский «Сокол» (ВХЛ), а также «Динамо-Молодечно». В составе белорусского клуба форвард задержался на три сезона, причем последний год получился самым результативным (46 очков в 41 матче регулярного чемпионата).

А последние два сезона Феоктистов играл в России: за тюменский «Рубин» (ВХЛ) и владивостокский «Адмирал». В минувшем чемпионате КХЛ в составе дальневосточников нападающий провел 34 матча и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-3» и 12 минутах штрафа. Одну из шайб Феоктистов забросил в «Минск-Арене».


Фото: hcdinamo.by

Этой весной белорус дебютировал за национальную сборную и в немалой степени поспособствовал возвращению команды в сильнейший дивизион. На счету Феоктистова три шайбы: в ворота Литвы, Венгрии и Казахстана. Причем именно Никита сравнял счет в матче с хозяевами турнира.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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28-летний нападающий подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо».
 
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