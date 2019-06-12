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«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

13.06.2019 15:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В болотистых лесах Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Найденный серийный номер одного из двигателей Ил-4 поможет установить состав экипажа, жизнь которого оборвалась предположительно в октябре 1943-го. О месте падения бомбардировщика поисковики узнали от сельчан во время разведывательной экспедиции в Кличевский район. Там побывала и наш корреспондент Ирина Недобоева.

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Эти болотистые леса всегда были излюбленным местом для сбора черники и клюквы. Александр Авчиник, который сейчас работает егерем Гончанского лесничества, с самого детства называет его, как и все сельчане, «у самолета».

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Ирина Недобоева, СТВ:
12 октября 1943 года бомбардировщик Ил-4 вылетел из аэродрома Адуево в Калужской области России. На борту – командир экипажа, штурман и два бортстрелка. Самолет, вероятнее всего, взорвался еще в воздухе и упал здесь в лесу.

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

О месте падения бомбардировщика Могилевские поисковики узнали от сельчан во время разведывательной экспедиции в Кличевский район. Сегодня в этих лесах работает техника.

«Мы будем знать, кто здесь погиб»: в Кличевском районе обнаружены обломки бомбардировщика времен ВОВ

Первая удачная находка не заставила себя долго ждать. Среди сотен обломков самолета – фрагмент одного из двигателей бомбардировщика. На нем четко виден серийный номер.

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба:
Он позволяет идентифицировать самолет, экипаж, который в нем был, боевое задание, которое он получил, почему оказался здесь, куда летел, с каким заданием. Об этом всем расскажет номер.

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Фрагменты двигателя нашли студенты Кличевского аграрного колледжа.

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Денис Хитриков в поисковых работах участвует впервые. Парня находка так воодушевила, что он уже задумывается о том, чтобы стать профессионалом поиска.

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Денис Хитриков, учащийся Кличевского аграрно-технического колледжа:
Больше всего мне хотелось отдать долг памяти о том, что они подарили свободную спокойную жизнь. И каким-то образом помочь людям, которые этим занимаются.

«Отдать долг памяти»: в Могилёвской области найдены обломки Ил-4, сбитого в 1943 году

Сегодня у поисковиков нет сомнений – это именно тот самолет, сбитый немецкими истребителями во время воздушного боя в 43-м над Кличевскими лесами. Теперь информацию об экипаже и боевой задаче бомбардировщика должны подтвердить в центральном архиве Министерства обороны России.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Николай Борисенко, Денис Хитриков
 
 
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Новости Беларуси. В болотистых лесах Могилевской области обнаружены обломки советского бомбардировщика времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе...
 
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