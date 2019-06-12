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В Брестской области задержали 40-летнего педофила
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской области был задержан 40-летний педофил.
Как
Мужчина был задержан сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего».
Известно, что мужчина женат, но с супругой не проживает. Он вел совместное хозяйство с родителями.
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Новости Беларуси. В Брестской области был задержан 40-летний педофил. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, от противоправных действий...
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