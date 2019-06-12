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В Брестской области задержали 40-летнего педофила

13.06.2019 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Брестской области был задержан 40-летний педофил.    

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, от противоправных действий мужчины пострадали две воспитанницы детского сада – девочки 2013 и 2015 годов рождения.    

Мужчина был задержан сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего».  

Известно, что мужчина женат, но с супругой не проживает. Он вел совместное хозяйство с родителями.  

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Новости Беларуси. В Брестской области был задержан 40-летний педофил.     Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, от противоправных действий...
 
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