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Запрет на посещение лесов введён в 53 районах Беларуси

13.06.2019 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пожароопасная ситуация сохраняется в Беларуси. Запрет на посещение лесов из-за засухи введен уже в более чем полусотне районов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая высокая температура за все время метеонаблюдений 12 июня зарегистрирована в Беларуси

До конца недели жара будет держаться.

Запрет на посещение лесов введён в 53 районах Беларуси

Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии:
Если проанализировать ситуацию, которая сложилась за первую декаду июня, конечно, у нас значительный недобор осадков отмечается. Выпало всего около 30 % декадной климатической нормы, а по Гомельской области этот показатель еще ниже.

Запрет на посещение лесов введён в 53 районах Беларуси

Именно там сейчас самая сложная ситуация складывается, потому что в некоторых районах уже наблюдаются низкие влагозапасы в почве, что негативным образом сказывается на росте и развитии сельскохозяйственных культур. В первую очередь зерновые культуры страдают.

В ближайшие дни ниже отметки +30ºС столбики термометров не опустятся. Существенно погода не изменится вплоть до 17 июня.

Запрет на посещение лесов введён в 53 районах Беларуси

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Люди в материале: Татьяна Четырко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пожароопасная ситуация сохраняется в Беларуси. Запрет на посещение лесов из-за засухи введен уже в более чем полусотне районов Беларуси,...
 
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