|
Запрет на посещение лесов введён в 53 районах Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пожароопасная ситуация сохраняется в Беларуси. Запрет на посещение лесов из-за засухи введен уже в более чем полусотне районов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До конца недели жара будет держаться.
Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии:
Именно там сейчас самая сложная ситуация складывается, потому что в некоторых районах уже наблюдаются низкие влагозапасы в почве, что негативным образом сказывается на росте и развитии сельскохозяйственных культур. В первую очередь зерновые культуры страдают.
В ближайшие дни ниже отметки +30ºС столбики термометров не опустятся. Существенно погода не изменится вплоть до 17 июня.
Читайте также:
В Минске зарегистрирована самая высокая температура за последние 82 года. Как город переживает зной
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пожароопасная ситуация сохраняется в Беларуси. Запрет на посещение лесов из-за засухи введен уже в более чем полусотне районов Беларуси,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)