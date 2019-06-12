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Запрет на посещение леса: где можно отдыхать и по каким дорогам ходить?

13.06.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения – Игорь Пинчук.

В Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Но люди хотят спрятаться от изнуряющей жары в тень. Куда всё же можно ходить?

Игорь Пинчук, начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Если вводится запрет на посещение леса, то посещать, вообще, нельзя. Только на оборудованных местах, вблизи водоёмов, где есть оборудованные места с мангалами, беседками, пляжами.

Запрет на посещение леса: где можно отдыхать и по каким дорогам ходить?

А если от электрички до дачи необходимо идти по лесу?

Игорь Пинчук:
По дорогам общего пользования можно идти. Лесные дороги мы перекрываем шлагбаумами, на которых устанавливаются таблички с предупреждающими надписями, что введён запрет на посещение леса.

Каков штраф?

Игорь Пинчук:
Предупреждение – от 20 базовых величин. Это просто за посещение лесов, при условии, что вы не разжигали костра. Если вы разжигали костёр и причинили ущерб лесной подстилки, лесному фонду, то это уже от 20 до 50 базовых величин. А если вы умышленно причинили вред, то это уже Уголовный кодекс Республики Беларусь.

Люди в материале: Игорь Пинчук
 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного...
 
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