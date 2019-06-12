|
Запрет на посещение леса: где можно отдыхать и по каким дорогам ходить?
Источник материала: СТВ
Гость программы
В Беларуси действуют запреты на посещение лесов. Но люди хотят спрятаться от изнуряющей жары в тень. Куда всё же можно ходить?
А если от электрички до дачи необходимо идти по лесу?
Каков штраф?
Игорь Пинчук:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела охраны и защиты леса Минского государственного производственного лесохозяйственного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)