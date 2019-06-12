|
Поезд насмерть сбил 80-летнюю женщину в Барановичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичском районе поезд сбил пенсионерку.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 13 июня. 80-летняя женщина переходила железнодорожное полотно по переходу на станции Крошин. Пенсионерка была травмировала пассажирским поездом.
Спасти женщину не удалось, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.
Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Барановичском районе поезд сбил пенсионерку. По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 13 июня. 80-летняя женщина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)