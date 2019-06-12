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Взрыв в больнице Антальи: погиб один человек, двое ранены
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В результате взрыва в частной больнице Антальи погиб человек. Еще двое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в техническом помещении медицинского учреждения. Когда рабочие заправляли кондиционер, он взорвался. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные, а также аварийные службы. Точная причина взрыва пока не установлена.
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Новости Турции. В результате взрыва в частной больнице Антальи погиб человек. Еще двое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент...
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