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Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении

13.06.2019 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Личные данные под защитой государства. 13 июня парламентарии в первом чтении приняли соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении

Работа над ним велась с конца 2018 года, а в силу новые правила вступят вероятнее всего через год. В документе наконец-то появилось точное определение в том числе и самому понятию «персональные данные». Сам закон вобрал в себя нормы положений Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных.

Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований:
Граждане порой не придают значения тому, что они делают в отношении своих личных данных. Заполняют соответствующие анкеты, когда получают дисконтные карты, передают свои данные в различные социальные сети. В этой ситуации как могут использоваться эти данные, мы не знаем. Закон направлен на то, чтобы действительно навести в этой сфере порядок.

Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении

В проекте четко закреплены общие требования к действиям с персональными данными. Важной новеллой закона должно стать закрепление возможности в электронной форме получить согласие физических лиц на определенные действия с их персональными данными. 

Люди в материале: Вадим Ипатов
 
 
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Новости Беларуси. Личные данные под защитой государства. 13 июня парламентарии в первом чтении приняли соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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