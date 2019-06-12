Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Личные данные под защитой государства. 13 июня парламентарии в первом чтении приняли соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Работа над ним велась с конца 2018 года, а в силу новые правила вступят вероятнее всего через год. В документе наконец-то появилось точное определение в том числе и самому понятию «персональные данные». Сам закон вобрал в себя нормы положений Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных.





Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований:

Граждане порой не придают значения тому, что они делают в отношении своих личных данных. Заполняют соответствующие анкеты, когда получают дисконтные карты, передают свои данные в различные социальные сети. В этой ситуации как могут использоваться эти данные, мы не знаем. Закон направлен на то, чтобы действительно навести в этой сфере порядок.





В проекте четко закреплены общие требования к действиям с персональными данными. Важной новеллой закона должно стать закрепление возможности в электронной форме получить согласие физических лиц на определенные действия с их персональными данными.