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Палата представителей рассмотрела закон «О персональных данных» в первом чтении
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Личные данные под защитой государства. 13 июня парламентарии в первом чтении приняли соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работа над ним велась с конца 2018 года, а в силу новые правила вступят вероятнее всего через год. В документе наконец-то появилось точное определение в том числе и самому понятию «персональные данные». Сам закон вобрал в себя нормы положений Конвенции Совета Европы о защите физических лиц в отношении автоматизированной обработки персональных данных.
Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований:
В проекте четко закреплены общие требования к действиям с персональными данными. Важной новеллой закона должно стать закрепление возможности в электронной форме получить согласие физических лиц на определенные действия с их персональными данными.
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Новости Беларуси. Личные данные под защитой государства. 13 июня парламентарии в первом чтении приняли соответствующий закон, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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