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ЦТ по русскому языку прошли около 63 тыс. абитуриентов

13.06.2019 15:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ЦТ по русскому языку прошли около 63 тыс. абитуриентов
Фото из открытых источников

13 июня прошло одно из самых массовых ЦТ – по русскому языку. На него зарегистрировались почти 63 тыс. человек, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий МИКСЮК.

Следующее испытания для абитуриентов пройдет 15 июня (суббота). В этот день состоится централизованное тестирование по обществоведению. Начало традиционно в 11.00. Быть на месте, как и на других ЦТ, рекомендуется примерно за полчаса.

ЦТ по русскому языку прошли около 63 тыс. абитуриентов Централизованное тестирование по белорусскому языку прошло без нарушений

Напомним, при себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справку, которую выдает МВД в случае их утраты или хищения). Кроме того, с собой на тестирование нужно взять ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.

 
 
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13 июня абитуриенты сдали централизованное тестирование по русскому языку.
 
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