ЦТ по русскому языку прошли около 63 тыс. абитуриентов

Источник материала: Аргументы и факты

13 июня прошло одно из самых массовых ЦТ – по русскому языку. На него зарегистрировались почти 63 тыс. человек, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий МИКСЮК.

Следующее испытания для абитуриентов пройдет 15 июня (суббота). В этот день состоится централизованное тестирование по обществоведению. Начало традиционно в 11.00. Быть на месте, как и на других ЦТ, рекомендуется примерно за полчаса.

Напомним, при себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца или справку, которую выдает МВД в случае их утраты или хищения). Кроме того, с собой на тестирование нужно взять ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета.

Нельзя приносить телефоны и другие передающие, принимающие и хранящие информацию устройства. Исключение сделано только для калькулятора и только на ЦТ по физике и химии. Во время тестирования нельзя меняться местами, экзаменационными материалами, просить о помощи других людей для выполнения тестовых заданий.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались 76 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тыс. тестов по учебным предметам.