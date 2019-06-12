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Пока разговоры: 15 июня в Москве пройдёт заседание группы по белорусско-российской интеграции
Источник материала: Партизан
Эта тема обсуждалась сегодня во время телефонного разговора Сергея Румаса и Дмитрия Медведева,
Разговор состоялся по инициативе белорусского премьер-министра. Сообщается, что Румас поздравил своего коллегу с Днём России. Также он подтвердил приглашение главе российского правительства на II Европейские игры в Минске.
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Эта тема обсуждалась сегодня во время телефонного разговора Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, сообщает БЕЛТА.
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