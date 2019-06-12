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Пока разговоры: 15 июня в Москве пройдёт заседание группы по белорусско-российской интеграции

13.06.2019 15:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эта тема обсуждалась сегодня во время телефонного разговора Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, сообщает БЕЛТА.

Разговор состоялся по инициативе белорусского премьер-министра. Сообщается, что Румас поздравил своего коллегу с Днём России. Также он подтвердил приглашение главе российского правительства на II Европейские игры в Минске.


 
Теги: Минск
 
 
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Эта тема обсуждалась сегодня во время телефонного разговора Сергея Румаса и Дмитрия Медведева, сообщает БЕЛТА.
 
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