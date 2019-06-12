Долги Беларуси: меньше берем у Китая, но каждый пятый доллар долга - китайский









officelife.media . То нужно компенсировать выпадение доходов из-за налогового маневра, то на фоне ужесточившихся торговых войн падают показатели экспорта, то еще «якая трасца ці хвароба»... Приходится брать в долг у того, кто дает. Давайте попробуем разобраться, кому и сколько должны белорусы, пишет





КОМУ И СКОЛЬКО?





По данным на 31 декабря 2018 года, внешний госдолг Беларуси составлял $16,9 млрд, а на 1 мая 2019-го, согласно последним данным Минфина, — $16,7 млрд. То есть за первые 4 месяца этого года он практически не изменился.





Наши коллеги из БелаПАН проанализировали сведения Минфина о структуре внешнего госдолга, включая разбивку внешнего государственного долга по кредиторам.









Накопленный внешний госдолг имеет среднюю ставку 4,9% годовых и средний срок погашения — 5,6 года.





Итак, более 80% всех белорусских государственных долгов приходится на Россию ($7,9 млрд), Китай ($3,3 млрд) и Евразийский фонд стабилизации и развития ($2,68 млрд). Здесь, правда, надо понимать, что ЕФСР формируется за счет отчислений Москвы, так что там все решает министр финансов РФ.





Долг Беларуси западным кредиторам (МБРР, ЕБРР и покупателям белорусских евробондов) сопоставим с долгом Китаю — $3 млрд на конец 2018 года. В сумме получается, что 62,7% внешнего госдолга Беларуси приходится на Россию, 19,5% — на Китай, оставшиеся 17,8% — на западных кредиторов.





Наконец, согласно прогнозу Минфина, в 2019 году платежи по обслуживанию и погашению госдолга составят $3,29 млрд. В 2020-м они оцениваются в $3,63 млрд, в 2021-м составят $3,28 млрд, в 2022-м — $3,46 млрд, а в 2023-м — $3,83 млрд.





Сейчас госдолг, подсчитанный по методологии Минфина, составляет около 35% ВВП Беларуси. Если не придется срочно залазить в новые заимствования (что далеко не факт), то к 2025 году величина госдолга должна уменьшиться до 25% ВВП.

После этого ежегодные платежи по госдолгу снизятся до $2,53 млрд в 2024 году и до $2,35 млрд в 2025-м. Сейчас госдолг, подсчитанный по методологии Минфина, составляет около 35% ВВП Беларуси. Если не придется срочно залазить в новые заимствования (что далеко не факт), то к 2025 году величина госдолга должна уменьшиться до 25% ВВП.





Но брать кредиты наверняка придется. Благо у Беларуси имидж добросовестного должника, к дефолтам и просрочкам не склонного. Вопрос только в том, кто согласится дать Минску деньги и сколько они будут стоить.





ЗАДАЧА: ПОМЕНЯТЬ СТРУКТУРУ ДОЛГА





2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, правительство РФ официально одобрило очередной кредит, о котором почти год просил Минск . Вот только мы просили $1 млрд на развитие экономики, а получили $600 млн — ровно столько, чтобы рассчитаться по процентам предыдущих российских займов.





Думаю, уже в конце прошлого года стало понятно, что от зависимости от российских кредитных денег Беларуси придется уходить. То есть структура государственного долга в ближайшие годы может измениться. Вопрос: как именно? Еще недавно предполагалось, что из-за сложных отношений с Россией Беларусь будет привлекать государственные заимствования в Китае.





Но общемировая тенденция последнего уже как минимум полугода — отказ разных стран от китайских денег. Все больше государств рассматривают китайский мегапроект «Один пояс, один путь» как финансовую удавку на своей шее. Неслучайно в небогатых странах китайцы начинают с масштабного инвестирования в инфраструктуру: в железные, автомобильные дороги, а также в энергосистемы. Действуют по принципу: «коготок увяз — птичка пропала».





Беларусь тоже «наелась» китайских связанных кредитов, которые так и не помогли модернизировать ни деревообработку, ни цементную отрасль, ни какую-либо другую.





Если проанализировать данные Минфина по долгам, то становится заметно, что у Китая мы стараемся брать все меньше и пытаемся погасить имеющиеся долги.





Судя по всему, сейчас ставка делается на два источника привлечения кредитных средств — на евробонды и возобновление отношений с МВФ. Что вполне логично.





УКРАИНА — ДЛЯ СРАВНЕНИЯ





Свою ситуацию всегда хорошо сравнить с соседской. Например, с украинской. По данным Министерства финансов этой страны, государственный долг Украины на конец 2018 года составил 2169 млрд гривен ($82 млрд). Номинальный ВВП Украины достиг $183 млрд. Таким образом, отношение долга к ВВП составило 60,9%. В ближайшие 2 года Украина должна вернуть зарубежным кредиторам $5,5 млрд — примерно 4,5% ВВП. Еще почти $3 млрд (лишь в 2019-м) понадобится для того, чтобы рассчитаться по валютным обязательствам на внутреннем рынке. При этом, по условиям новой программы сотрудничества с МВФ, ни цента из $3 млрд, которые в этом году поступят от фонда, Киев не сможет потратить на погашение государственных долгов. Все транши предназначены исключительно для пополнения валютных резервов НБУ. В то же время договоренности с Международным валютным фондом позволили стране получить дополнительную макрофинансовую помощь в размере $1 млрд от Евросоюза и $800 млн гарантий от Всемирного банка.









Также Украина имеет возможности недорого занимать деньги на международных финансовых рынках. Минфин планирует привлечь до $2 млрд, разместив 10-летние еврооблигации в долларах. Все это позволяет стране избегать дефолта и гасить текущую задолженность перед кредиторами. Однако понятно, что решить проблему долгов без быстрого развития экономики и направления свободных средств на погашение долгового «тела» Украине не удастся. «Механическое» перекредитование будет означать лишь попытку отложить решение вопроса на будущее.





В абсолютном измерении госдолг Украины более чем в 3 раза больше, чем долг Беларуси. Однако при пересчете на душу населения оказывается, что каждый белорус должен иностранным кредиторам на четверть больше денег, чем гражданин Украины.





Но давайте сравним цифры. В абсолютном измерении госдолг Украины более чем в 3 раза больше, чем долг Беларуси. Однако при пересчете на душу населения оказывается, что каждый белорус должен иностранным кредиторам на четверть больше денег, чем гражданин Украины. Если же сравнить, сколько каждый из нас должен выплатить иностранцам в этом году, то увидим, что цифры отличаются еще больше: каждый белорус — $246,9, каждый украинец — $112,8.







