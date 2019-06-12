Экономист: 38% населения получает зарплату до 400 рублей

"Белсат" . Опрошенные нами жители Приходим в магазины, а те же самые продукты стоят дороже. Жителей Беларуси беспокоит рост цен, передает. Опрошенные нами жители Витебска свидетельствуют:





«На еду ускорился рост цен».

«Да, чувствуется. Но я бы не сказала, что сильно растет».

«Нет, не чувствую. Мне как-то все равно».

«Ну чувствуем, ускорился, ну что поделаешь! Наша жизнь такая».





Рост действительно ускорился. Если в апреле инфляция в годовом измерении составила 5,5%, то уже в мае – 6,2%.





«Дело в том, что инфляция считается год к году. То есть цены мая этого года сравнивают с ценами мая прошлого года. Так вот, в прошлом году в мае у нас была дефляция», – объясняет старший аналитик «Alpari» Вадим Иосуб.





Наиболее подорожали в прошлом месяце продовольственные товары – рост цен на 7,1%, и услуги – рост на 6,9%. Непродовольственные товары подорожали на 4,3%.





Согласно плану правительства, инфляция за весь 2019 год не должна перешагнуть 5%. С целью урегулирования цен в мае создали специальную комиссию. Управлять рыночными ценами – бессмысленно, говорит Вадим Иосуб. Зато есть смысл координировать решения государственных учреждений:





«Например, Национальный банк имеет свои планы для инфляции, а «Белнефтехим» поднимает цены на бензин на копеечку. Как минимум, нужно такие вещи координировать».





Именно Национальный банк сегодня опубликовал результаты исследований из выборки на 2000 человек. Так с ноября 2018 по май 2019 белорусов, готовых откладывать деньги в рублях, увеличилась почти в полтора раза – с 466 до 677. Одновременно, жителей Беларуси, которые считают, что сейчас хорошее время для сбережения денег, стало меньше – 653 против 602.









И если первое – результат прежде всего грамотной политики Национального банка, то второе может свидетельствовать о негативной тенденции, полагает экономист Леонид Злотников:





«У нас где-то 38% населения получает до 400 рублей зарплаты. Как раз эта доля (опрошенных) и могла сказать, что им не до того, чтобы откладывать. И эта доля, очевидно, растет».





Вадим Иосуб же считает, что в Беларуси скорее всего удастся удержать инфляцию в районе запланированных 5%. Леонид Злотников полагает, что даже при низком росте цен покупательная способность белорусов будет падать. И на это будет влиять состояние нашей экономики в целом.



