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Экономист: 38% населения получает зарплату до 400 рублей

13.06.2019 14:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше доверяем белорусским рублям, но все меньше их откладываем. Национальный банк опубликовал результаты исследования общественного мнения по поводу инфляционных ожиданий. Без исследования можно утверждать, что люди не ждут и не хотят подорожания, а тем временем рост цен ускорился в мае. Почему так произошло, и удастся ли властям его приостановить?

Приходим в магазины, а те же самые продукты стоят дороже. Жителей Беларуси беспокоит рост цен, передает "Белсат". Опрошенные нами жители Витебска свидетельствуют:

«На еду ускорился рост цен».
«Да, чувствуется. Но я бы не сказала, что сильно растет».
«Нет, не чувствую. Мне как-то все равно».
«Ну чувствуем, ускорился, ну что поделаешь! Наша жизнь такая».

Рост действительно ускорился. Если в апреле инфляция в годовом измерении составила 5,5%, то уже в мае – 6,2%.

«Дело в том, что инфляция считается год к году. То есть цены мая этого года сравнивают с ценами мая прошлого года. Так вот, в прошлом году в мае у нас была дефляция», – объясняет старший аналитик «Alpari» Вадим Иосуб.

Наиболее подорожали в прошлом месяце продовольственные товары – рост цен на 7,1%, и услуги – рост на 6,9%. Непродовольственные товары подорожали на 4,3%.

Согласно плану правительства, инфляция за весь 2019 год не должна перешагнуть 5%. С целью урегулирования цен в мае создали специальную комиссию. Управлять рыночными ценами – бессмысленно, говорит Вадим Иосуб. Зато есть смысл координировать решения государственных учреждений:

«Например, Национальный банк имеет свои планы для инфляции, а «Белнефтехим» поднимает цены на бензин на копеечку. Как минимум, нужно такие вещи координировать».

Именно Национальный банк сегодня опубликовал результаты исследований из выборки на 2000 человек. Так с ноября 2018 по май 2019 белорусов, готовых откладывать деньги в рублях, увеличилась почти в полтора раза – с 466 до 677. Одновременно, жителей Беларуси, которые считают, что сейчас хорошее время для сбережения денег, стало меньше – 653 против 602.


И если первое – результат прежде всего грамотной политики Национального банка, то второе может свидетельствовать о негативной тенденции, полагает экономист Леонид Злотников:

«У нас где-то 38% населения получает до 400 рублей зарплаты. Как раз эта доля (опрошенных) и могла сказать, что им не до того, чтобы откладывать. И эта доля, очевидно, растет».

Вадим Иосуб же считает, что в Беларуси скорее всего удастся удержать инфляцию в районе запланированных 5%. Леонид Злотников полагает, что даже при низком росте цен покупательная способность белорусов будет падать. И на это будет влиять состояние нашей экономики в целом.


 
Теги: Витебск
 
 
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Больше доверяем белорусским рублям, но все меньше их откладываем. Национальный банк опубликовал результаты исследования общественного мнения по поводу...
 
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