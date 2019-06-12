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Евросоюз готовит новые санкции против Москвы
13.06.2019 15:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ЕС планирует новые санкции против Кремля за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на востоке Украины.
За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом, как
Российско-украинский конфликт в Керченском проливе
Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом усилилась после задержания Россией в ноябре 2018 года трех украинских судов, пытавшихся пересечь Керченский пролив, который Москва после аннексии Крыма объявила своими территориальными водами.
Украинские моряки, находившиеся на этих судах, по-прежнему содержатся в российской тюрьме. ЕС на протяжении уже нескольких месяцев требует от Москвы освободить их. Это требование содержится и в тексте проекта итогового заявления участников брюссельской встречи в верхах.
Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселебудет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
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ЕС планирует новые санкции против Кремля за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на востоке Украины.
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