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Евросоюз готовит новые санкции против Москвы

13.06.2019 15:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Евросоюз готовит новые санкции против Москвы

ЕС планирует новые санкции против Кремля за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на востоке Украины.

За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом, как пишет DW, сообщило 12 июня агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе.

Одной из таких штрафных мер в тексте документа указано "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина "противоречит духу и целям минских договоренностей" 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Российско-украинский конфликт в Керченском проливе

Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом усилилась после задержания Россией в ноябре 2018 года трех украинских судов, пытавшихся пересечь Керченский пролив, который Москва после аннексии Крыма объявила своими территориальными водами.

Украинские моряки, находившиеся на этих судах, по-прежнему содержатся в российской тюрьме.  ЕС на протяжении уже нескольких месяцев требует от Москвы освободить их. Это требование содержится и в тексте проекта итогового заявления участников брюссельской встречи в верхах.

Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселебудет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.

 
 
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ЕС планирует новые санкции против Кремля за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на востоке Украины.
 
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