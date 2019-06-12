На Минском море в субботу будет бесплатная вечеринка

Источник материала: KYKY

Команда беларусов, чей проект победил на конкурсе Social Weekend, устроит ночную тусовку. Мероприятие проведут 15 июня (в эту субботу) в клубе на берегу Минского моря. К ребятам можно присоединиться: тем, кто успеет раньше всех, обещают бесплатный вход.

Что за проект?

KURS:RA. Это музыкальный YouTube-проект, который с помощью вечеринок и электронной музыки привлекает внимание к таким социальным вопросам, как история, экология, образование. Он участвовал в 13-м сезоне Social Weekend, и его создатели получили поддержку в номинации «Размечтайся и сделай».

Как это будет?

15 июня, в загородном клубе Riviera Country Club у Минского моря. В рамках серии вечеринок Collaboracia гостей завлекают танцами на крыше, электронными и этническими мотивами, арт-объектами, световыми декорациями, а также огромным стеклянным куполом, декорированным под звездное небо. Среди диджеев: Stas Salut, Zhoroven, PlayRa, TIm Sali и Papa Bo Selectah.

Старт тусовки объявлен на закат – в 21:00. Тех, кто захочет поучаствовать, в центре Минске заберет бесплатный автобус и довезет до клуба по адресу трасса Минск-Молодечно, Ратомка (по пути на Юность, справа). Организаторы предупреждают: за вход не придется платить лишь первым 300 желающим, кто зарегистрируется по ссылке и приедет раньше других. Для остальных сумма взноса составит десять рублей. С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь .