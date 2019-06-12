Мастер-класс Ирины Хакамады Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое пройдет 29 сентября

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Мастер-класс «Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое»

Интуиция — область неизведанного, которую не раскрыли ни ученые, ни философы, ни психологи. Это инструмент, которым с древних времен пользуется огромное количество людей: кто-то более эффективно, кто-то — менее. Но что это такое? Можно ли этому научиться? Чем отличается интуиция шамана от интуиции, к примеру, Эйнштейна?