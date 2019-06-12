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Мастер-класс Ирины Хакамады Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое пройдет 29 сентября

13.06.2019 15:17 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Мастер-класс Ирины Хакамады Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое пройдет 29 сентября
Мастер-класс «Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое»

Интуиция — область неизведанного, которую не раскрыли ни ученые, ни философы, ни психологи. Это инструмент, которым с древних времен пользуется огромное количество людей: кто-то более эффективно, кто-то — менее. Но что это такое? Можно ли этому научиться? Чем отличается интуиция шамана от интуиции, к примеру, Эйнштейна?

 
 
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29 сентября в 16.00 в PRIME HALL (г.Минск, пр.Победителей, 65) пройдет мастер-класс бизнес-тренера, общественного деятеля, писателя, телеведущей Ирины Хакамады Деловая...
 
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Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
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