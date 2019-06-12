Источник материала: Пинский Вестник

В жизни часто случается, что беда застает врасплох. В целях оказания помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, подвергшимся психофизическому насилию, на базе нашего центра функционирует «кризисная» комната - специально оборудованное отдельное помещение, в котором созданы необходимые условия для безопасного проживания. Это не место постоянного жительства, а лишь безопасный островок, где можно восстановить свои силы с помощью специалистов, научиться жить по-новому, найти выход из жизненного тупика.



Услугой временного приюта могут воспользоваться граждане по направлению управления по труду, занятости и социальной защите, управления по образованию, учреждения здравоохранения, органов внутренних дел, а также обратившиеся по собственной инициативе.



Комната рассчитана на пребывание одного взрослого и троих детей. Пребывание граждан в «кризисной» комнате является бесплатным и основано на принципах самообслуживания, питаются они за собственные средства. Срок пребывания зависит от конкретных обстоятельств и индивидуальных особенностей лиц, обратившихся за помощью. Режим работы такой комнаты - круглосуточный.



Если необходима помощь, вы можете обратиться непосредственно к специалистам отделения социальной адаптации и реабилитации центра и сотрудникам органов внутренних дел.



В будние дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 можно получить бесплатную психологическую, социальную и юридическую помощь по адресу: ул. Граничная, 4 б, кабинет № 24; телефонам: 65-16-98, 65-31-99, а также по телефону: 102 в ночное время и выходные дни.







Анонимность и конфиденциальность гарантируются.



Мы готовы вас выслушать, поддержать и помочь принять необходимое решение.



По всей Беларуси для пострадавших от домашнего насилия ежедневно анонимно с 8.00 до 20.00 работает бесплатная «горячая линия», телефон: 8-801-100-8-801.



Зинаида БОГДАН,

заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения г.Пинска»