Бельгия, Германия, Испания: в европейских столицах продолжается парад презентаций Игр

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

Совсем недавно II Европейские игры 2019 года были широко презентованы с привлечением ведущих средств массовой информации в столицах Австрии, Франции и Швейцарии. Продолжились имиджевые мероприятия в Бельгии, Германии и Испании. Они были организованы при поддержке посольств Беларуси и при активном участии национальных олимпийских комитетов этих стран.

Участие в презентации в столице Бельгии Брюсселе принял директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин, а также Звездный посол мультиспортивного форума, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева, посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич, президент Олимпийского межфедерального комитета Бельгии Филипп Вандер Путтен, представители европейских структур и международных организаций, аккредитованных в Брюсселе, государственных органов Бельгии, в том числе спортивные функционеры, бельгийские дипломаты, а также послы зарубежных государств, бизнесмены, представители белорусской диаспоры, журналисты ряда бельгийских телеканалов и печатных изданий.

Частью презентации Игр стало ток-шоу, посвященное Беларуси в целом и II Европейским играм в частности. На этой площадке состоялся обмен мнениями о значении Игр для страны-организатора, путях повышения ее туристической привлекательности и развития странового бренда, в том числе благодаря уникальным природным достопримечательностям, безвизовому режиму въезда, весьма доступным ценам на билеты.

– Многие спортивные команды были у нас на различных соревнованиях, и у них нет сомнений в том, что площадки будут соответствовать самым высоким требованиям. В то же время, чем больше мы рассказываем о Беларуси, показываем больше видеоматериалов – люди узнают интересные факты. У них появляется все большее желание посетить нашу страну и увидеть ее воочию, – подчеркнул руководитель Дирекции Георгий Катулин.

Заметным участником церемонии презентации Игр в Бельгии стал официальный талисман предстоящего форума – лисенок Лесик.

В ходе проведенной пресс-конференции шеф бельгийской миссии на II Европейских играх Герт Ван Лой познакомил журналистов и гостей мероприятия с 50 спортсменами из этой страны, которые примут участие в соревнованиях в Минске. Звездный посол Игр Дарья Домрачева обратила внимание, сколь масштабным обещает стать предстоящее спортивное событие. Его польза для спортсменов заключается не только в возможности завоевать престижные награды, но и в обмене опытом, который пригодится в дальнейшей подготовке к другим крупным соревнованиям.

Бельгийской стороной была отмечена высокая готовность Беларуси к проведению мероприятия, в частности, акцентировано внимание на серьезном уровне подготовки спортивных объектов и мест проживания делегаций. Гости мероприятия приглашены посетить Минск и поболеть за ведущих спортсменов континента.

Ряд активностей, посвященных II Европейским играм, при участии Дарьи Домрачевой состоялся в столице Германии Берлине.

Пресс-конференция и презентационное мероприятие в формате ток-шоу освещались главным спортивным каналом ФРГ – Sport 1. В них поучаствовали посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко, вице-президент Олимпийского спортивного союза Германии Уши Шмитц, руководитель германско-белорусской парламентской группы Бундестага Марк Хауптман, представители германских политических, деловых и спортивных кругов, журналисты ведущих немецких изданий.

Участники и гости высоко оценили готовность Республики Беларусь к проведению Игр, включая спортивную инфраструктуру, отметили значительную туристическую и деловую привлекательность, открытость страны, а также выразили позитивные ожидания в отношении предстоящего ключевого мультиспортивного события года в Европе.

В Мадриде презентация II Европейских игр была поддержана Олимпийским комитетом Испании. Участие в ней приняли представители дипломатического корпуса, органов управления, сферы спорта, испанской и белорусской общественности, СМИ.

Посол Беларуси в Испании Павел Пустовой подчеркнул важность проведения такого крупного спортивного события в Минске и высказал уверенность, что этот форум привлечет внимание к Беларуси со стороны любителей спорта и обычных туристов.

В свою очередь руководитель Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко отметил высокий уровень готовности Беларуси к проведению Игр и качественную организацию мероприятия. Он пожелал участником соревнований успехов, а зрителям – удовольствия от просмотра.

Гости мероприятия смогли ознакомиться с информацией о туристическом потенциале Беларуси. Значительное внимание организаторы обратили на уникальную возможность въезда в Беларусь без визы, особенно в период проведения II Европейских игр.

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