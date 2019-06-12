Парламент проголосовал за уголовную ответственность при склонении спортсменов к использованию допинга

Источник материала: Tut.by

Палата представителей 13 июня во втором чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают усиление ответственности за использование допинга в спорте, сообщает БелаПАН .



Фото: Reuters via TUT.BY

"Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за склонение спортсменов к использованию допинга в спорте и за использование допинга в отношении спортсмена, — сообщил на заседании член постоянной комиссии по национальной безопасности Александр Богданович. — Практика показывает, что выявление фактов применения допинга в большинстве случаев ведет к тому, что ответственность несет единолично спортсмен, получая спортивную дисквалификацию. При этом дисквалификация спортсмена, в подготовку которого вкладываются значительные бюджетные средства, ведет к завершению его карьеры и негативно влияет на международный спортивный имидж страны".

Кроме этого, подчеркнул Богданович, длительное применение анаболических стероидов вызывает ряд осложнений состояния здоровья спортсмена.

По словам Богдановича, предлагаемые законопроектом изменения позволят привлечь к уголовной ответственности лиц, которые склонили спортсмена к принятию допинга и тем самым устранили его как конкурента для других спортсменов.