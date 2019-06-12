Более половины российских семей с детьми находятся за чертой бедности

Источник материала: Ежедневник





Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнительных мерах по повышению доходов столичных семей, сообщает «Интерфакс» .

По ее словам, 51 процент родителей с несовершеннолетними детьми находятся за чертой бедности. Она отметила, что эта проблема наблюдается во всех российских регионах, но в каждом из них для этого свои причины.

Ранее Голикова говорила, что в 2018 году число бедных в стране сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента населения.

В декабре Минтруд запустил в восьми субъектах пилотный проект по выявлению факторов, способствующих бедности семей, и по адресной их поддержке в рамках социального контракта. Здесь же планируют внедрять систему автоматического выявления бедных. После ее тестирования она может быть распространена на всю Россию.

Пилотный проект реализуется в Приморье, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.