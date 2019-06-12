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Беларусь отложила пересмотр тарифов на транзит российской нефти на конец года

13.06.2019 15:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь отложила пересмотр тарифов на транзит российской нефти на конец года

Белорусская сторона пока воздержалась от инициативы повышения тарифов на транзит российской нефти на 23% и отложила пересмотр на конец этого года.

Об этом сообщил журналистам в Минске министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, пишет interfax.by.

"Пересмотр тарифов на транзит в установленном порядке, в конце года мы рассматриваем эти вопросы", - сказал Колтович, комментируя по просьбе журналистов перспективы повышения тарифов.

Он подтвердил, что в апреле Беларусь инициировала повышение тарифов на транзит на 23,1%, мотивируя это необходимостью обеспечения экологической безопасности трубопроводов. По его словам, тогда предложение не было согласовано Москвой, "поскольку Россия предложила четко обосновать причины повышения на этот процент".

Колтович также отметил, что белорусская сторона "пока работает" над позицией относительно сохранения ранее заявленной инициативы.

"Эта тема (повышения тарифов на прокачку – ред.) была, она остается, но вы же знаете, что существует методика, за рамки которой ни одна из сторон не должна выходить. В этой связи любое повышение тарифов на транзит нефти должно и будет соответствовать той методике, по установке тарифов", - сказал глава МАРТ.

Как сообщалось, в середине апреля Минск выступил с инициативой внепланового повышения тарифов на транзит российской нефти по своей территории на 23,1%. ПАО "Транснефть" и ФАС не поддержали это предложение, сославшись на его недостаточное обоснование и плановую практику рассмотрения данного вопроса в конце каждого года.

Впоследствии тема повышения тарифов на транзит российской нефти отошла на "второй план" после скандала с поставками в Беларусь и транзита через ее территорию загрязненной хлоридами нефти.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона пока воздержалась от инициативы повышения тарифов на транзит российской нефти на 23% и отложила пересмотр на конец этого года.
 
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