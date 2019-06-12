16 июня в 13.00 в мемориальном комплексе «Курган Славы» состоится торжественная встреча эстафеты огня «Пламя мира».

В мероприятии примут участие Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Макар, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Минской области Игорь Евсеев, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, директор фонда «Дирекция II Европейских игр» Георгий Катулин и другие. Около 1,5 тысяч человек соберутся на открытой площадке, чтобы поприветствовать «Пламя мира». Первый факелоносец Леонид Тараненко в сопровождении хранителей огня, держа в руках лампаду с огнем II Европейских игр, поднимется на праздничную сцену и вместе с Премьер-министром установит ее на специальную подставку.

После этого огонь II Европейских игр будет торжественно передан от Минской области городу Минску. Слова приветствия прозвучат от заместителя председателя Минского облисполкома Игоря Макара.

Курган Славы станет последней точкой большого путешествия эстафеты огня по Минской области.«Пламя мира» зажглось в Солигорске и Несвиже, в Борисове и Логойске, Молодечно, Жодино и Заславле.

Эстафета объединила разных людей: чемпионов, известных общественных деятелей, людей творчества и тех, у кого победы еще впереди. II Европейские должны стать мощным импульсом для консолидации общества.

Спортсмены Минской области планируют заявить о себе спортивными победами: к участию в Европейских играх готовятся 34 атлета, представляющих регион. Болельщики из Минской области будут болеть за своих любимцев на трибунах спортивных объектов.