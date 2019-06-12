КРАЖИ ИМУЩЕСТВА

2 июня РОСК возбуждено уголовное дело по сообщению от жителя г.Минска Б.: неустановленное лицо, отжав оконную раму, проникло в его дачный дом по ул. 2-я Набережная в г. Смолевичи, откуда тайно похитило электрический триммер, удлинитель, электрорубанок, электрическую однокамфорную плитку.

3 июня неустановленное лицо, повредив оконный проем, проникло в мастерскую на территории механического двора, расположенного по ул. Центральная в аг.Драчково, откуда с погрузчика похитило три аккумуляторные батареи.

3 июня неустановленное лицо, путем свободного доступа, находясь на строительной площадке «Китайско-Белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений», расположенной в Белоруско-Китайском индустриальном парке «Великий камень», похитило 7 рулонов диэлектрических ковриков.

4 июня в милицию обратилась жительница г.Жодино Т.: неустановленное лицо, повредив замок входной двери, проникло в ее строящийся дачный дом в с/т «Цветовод», вблизи д.Калюжки, откуда тайно похитило бензокосилку. В совершении данного преступления подозревается не работающий, ранее судимый житель г. Жодино Д., 1958 г.р.. который задержан.

7 июня неустановленное лицо, в период времени с 24.05.2019г. по 07.06.2019г., находясь в лесном массиве, расположенном вблизи д. Глинище Смолевичского района, выкопало и похитило принадлежащий Минскому филиалу РУП «Белтелеком» кабель МКСБ 4х4х1,2 в количестве 188 м.

7 июня, в ходе расследования уголовного дела в отношении жителя д.Новодворье Г., 1973 г.р., не работающего, ранее судимого, дополнительно установлено, что он через окно проник в дачный дом по ул.Центральной в д.Новодворье, откуда тайно похитил 2 бутылки ликера, 4 бутылки вина, бутылку абсента, 2 бутылки самодельного алкогольного напитка, бутылку сиропа, чем причинил минчанину П. имущественный вред.

8 июня в дежурную часть РОВД обратилась смолевичанка Ш.: неустановленное лицо из оборудованного домофоном подъезда (дверь была не закрыта) тайно похитило детский велосипед.

9 июня РОСК возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению жителя пос.Октябрьский Ф.: неустановленное лицо, разбив оконное стекло, проникло в его квартиру в пос.Октябрьский, откуда тайно похитило ноутбук с зарядным устройством, планшет, DVD-плеер, часы наручные.

9 июня в милицию обратился житель пос. Черницкий Т.: с территории участка его дома по ул. Зеленая в пос. Черницкий были похищены четыре профильные трубы.

РАСКРЫТА КРАЖА

8 мая кражу имущества из хозяйственной постройки, расположенной на участке по ул.Армейская в с/т «Усяж», вблизи д.Рудомейка, принадлежащей жительнице г. Минска Г., совершил житель д.Рудня М., 1980 г.р., не работающий, ранее судимый. Похищенное частично изъято.

28 мая умышленное уничтожение двух хозяйственных построек путем поджога, расположенных под высоковольтной ЛЭП вблизи аг.Будагово, принадлежащих жителю г.Жодино Р., совершил не работающий, не имеющий судимости А.,1977 г.р., БПМЖ.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

5 мая возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимых жителей г.Гродно К., 1979 г.р., и У., 1985 г.р., задержанных сотрудниками УНиПТЛ КМ УВД Миноблисполкома и ОМОНа Миноблисполкома на ул.Приозерная в д.Задомля, которые незаконно, с целью сбыта, приобрели у неустановленного лица и перевозили в автомобиле «Тайота Ярис», согласно заключению экспертизы, 1,58 гр. гашиша – опасного наркотического средства, не используемого в медицинских целях.

ИЗЪЯТА СПИРТОСОДЕРЖАЩАЯ ЖИДКОСТЬ

5 июня на ул. Солнечной в г.Смолевичи установлен факт транспортировки спиртосодержащей жидкости смолевичанином А., 1974 г.р., в автомобиле «Хундай Акцент» (55,5 литров), которая была изъята. Проверку проводит ОБЭП КМ.

ТРАВМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

5 июня в д.Заречье, во время производства работ по устранению утечки воды в трубе в вырытом котловане глубиной около 2,6 м., при установлении хомута на трубу, обвалился грунт и песком засыпало двух слесарей инженерно-востановительных работ ГП «Смолевичский водоканал», которые после извлечения были доставлены в УЗ «Смолевичская ЦРБ».

УТОНУЛИ ЛЮДИ

3 июня на озере вблизи д.Прудище Смолевичского района утонул житель г.Жодино, С., 1978 г.р., не работающий, при жизни злоупотреблял спиртными напитками.

4 июня в реке Плиса, вблизи ул. 50 лет Октября в г. Смолевичи, утонул смолевичанин Д., 1987 г.р.

9 июня на Петровичском водохранилище, в месте, не являющимся местом для массового отдыха граждан, вблизи д.Петровичи утонул житель г.Минска О., 1988 г.р., , инвалид II группы.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 139 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 10 случаев мелкого хулиганства, 12 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 105 случаев нарушений ПДД, выявлены 4 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЖАРЫ

3 июня, в 21.39 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в дачном доме в с/т «Экономист-1» Заболотского сельсовета, вблизи д.Гончаровка.

5 июня, в 10.33 поступило сообщение о пожаре на складе на улице Переездная в аг. Слобода Озерицко-Слободского сельсовета.

8 июня, в 01.02 поступило сообщение о пожаре в нежилом доме на ул. Дерябина в д.Потичево Курганского сельсовета;

в этот же день, в 02.14 поступило сообщение о пожаре в четырехквартирном доме на ул. Заречная в Смолевичах.

Причины всех пожаров устанавливаются.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).