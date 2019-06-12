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Авиация и спецназ МЧС провели тренировку перед Евроиграми в Минске
13.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские спасатели начали подготовку ко вторым Европейским играм в Минске. На совместной тренировке авиации и спецназа МЧС на водохранилище недалеко от столицы они доказали способность помочь в любых чрезвычайных ситуациях, сообщает «МИР 24».
В этот раз отрабатывали слаженные действия при спасении людей на воде. Это и десантирование на водную поверхность с помощью парашюта, и с борта вертолета. Спасательный МИ-8 оснащен самым современным оборудованием и точной системой навигации, которая позволяет совершать полеты в любую погоду и в любое время суток.
«Игры будут проводиться и возле водяных акваторий и в городе Минске, и за пределами Минска, где находится большое количество водоемов. Ситуация может быть везде. В любую минуту, в любую секунду мы готовы вылететь», – сказал начальник центра поисково-спасательных работ и пожаротушения МЧС Виталий Медвецкий.
Вторые Европейские игры стартуют в Беларуси уже 21 июня. В Минск приедут более четырех тысяч спортсменов из 50 стран, а также десятки тысяч
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Спасатели отрабатывали слаженные действия при спасении людей на воде.
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