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О введении временного запрета посещения лесов на территории Шарковщинского района

13.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

О введении временного запрета посещения лесов на территории Шарковщинского района На основании подпункта 2.9 пункта 1 статьи 13 Лесного кодекса Республики Беларусь, пункта 5 Правил пожарной безопасности в лесах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 19 декабря 2016 г. № 70, ходатайства государственного лесохозяйственного учреждения «Дисненский лесхоз» от 12.06.2019 г. № 1177, Шарковщинский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. В целях осуществления контроля за пожарной обстановкой в лесах, во избежание возникновения лесных и торфяных пожаров запретить с 13 июня 2019 г. на территории лесного фонда Шарковщинского района.

1.1. нахождение граждан;

1.2. въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575.

Для выявления нарушений природоохранного законодательства специалистами лесной охраны проводится ежедневное патрулирование территории лесного фонда, отделом внутренних дел райисполкома и Шарковщинским отделом по чрезвычайным ситуациям организованы рейдовые мероприятия. Отслеживать обстановку помогают фотоловушки. Принятые меры запрещают посещение лесов гражданами, а также въезд транспорта, за исключением служебного юридических лиц, ведущих лесное хозяйство и органов осуществляющих контроль.

Напомним, в период действия запрета людям нельзя посещать леса (даже для отдыха), также въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являются дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могут наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по статье 15.29 КоАП. Если же пострадает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

Кроме того, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню и пожнивных остатков на полях предусмотрена административная ответственность согласно статье 15.57 КоАП и штраф до 40 базовых величин.

Первый заместитель начальник

Шарковщинского РОЧС И.П.Пальчех

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