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ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ ЛЕТОМ

13.06.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

ГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ ЛЕТОМГОТОВЬТЕСЬ К  ЗИМЕ ЛЕТОМ

Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 года по Витебской области говорят о том, что в целом организациями проведена большая работа для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилищного фонда области. Следует отметить четкие и слаженные действия обслуживающего персонала, аварийных служб и ответственных лиц ряда организаций, в которых в рамках единого дня безопасности проводились противоаварийные тренировки.

Руководителям организаций рекоменовано обратить особое внимание на выполнение программ технического перевооружения и строгого соблюдения требований действующего законодательства.

Напоминаем, что для получения  положительного заключения о готовности теплоисточника к отопительному сезону в территориальном органе Госпромнадзора необходимо выполнить следующее:

- обеспечить готовность к несению заданной тепловой мощности с указанием максимума, тепловой мощности;

- обеспечить исправное техническое состояние котлов, питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов, подогревателей и другого оборудования котельной, необходимого для теплоснабжения потребителей;

- обеспечить исправное техническое состояние резервного оборудования;

- обеспечить проведение в установленные сроки техническое освидетельствование котлов по истечении нормативного срока службы экспертом Госпромнадзора и своевременное техническое освидетельствование ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативных документов.

- обеспечить проведение технического диагностирования котлов отработанным сроком службы, после ремонта с применением сварки (инцидента), по требованию инспектора (эксперта);

-  обеспечить выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования в необходимых объемах и с качеством, соответствующим установленным нормам;

-          обеспечение готовности теплоисточника к выполнению температурного графика при всех диапазонах температур осенне-зимний период в данной местности;

-          обеспечение нормативного запаса топлива (основного и резервного) в количестве, обеспечивающем бесперебойную подачу тепловой энергии;

-          наличие графика перевода теплоисточника на резервный вид топлива в дни значительных похолоданий или при сокращении поставок газа в Республику Беларусь;

- наличие приказов о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов и приказов (распоряжений) о допуске персонала к обслуживанию оборудования котельной;

- наличие производственных инструкций для персонала обслуживающего оборудование котельной, наличие тепловой схемы;

- проведение обучения, проверки знаний ответственным лицам и персоналу, проведение противоаварийных тренировок в соответствии с планом действий при возникновении аварийной ситуации в котельной;

- укомплектованность штата котельной в соответствии с проектным решением;

- наличие паспортов на основное и вспомогательное оборудование (котлы (котельную),  предохранительные клапана, экономайзеры;

- проведение регистрации котлов (котельных), экономайзеров (котельных),  в территориальном управлении Госпромнадзора, регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре;

- наличие лицензии на право деятельности в области промышленной безопасности;

- обеспечение безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями нормативной документации и  инструкций по эксплуатации;

-наличие и исправное действие защит и средств автоматики котлов, системы контроля воздуха по содержанию в нем СО (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение регламентных работ по подержанию их в исправном состоянии, выполнения мероприятий по установке устройств контроля герметичности запорной арматуры горелок газифицированных котлов;

- проведение в установленные сроки режимно-наладочных испытаний котлов, проверки систем автоматики безопасности и регулирования котлов, водоподготовительной установки котельной;

- выполнение технических мероприятий по возможности подключения мобильной аварийной котельной;

- выполнения технических мероприятий по возможности подключения автономных источников электрической энергии;

- наличие документов, подтверждающих очистку внутренних поверхностей нагрева котлов от отложений накипи и шлама, регулировку и настройку предохранительных клапанов, поверхностей от золы и шлака, исправное техническое состояние газоходов и дымовых труб;

- наличие на рабочем месте персонала котельной номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии;

- наличие телефона в котельной;

При выполнении всех выше перечисленных условий территориальным органом Госпромнадзора принимается решение о выдаче положительного заключения о готовности теплоисточника к работе в осенне-зимней период 2019/2020 года.

Старший государственный инспектор      С.В. Белькевич

 
 
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ГОТОВЬТЕСЬ К  ЗИМЕ ЛЕТОМ Итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 года по Витебской области говорят о том, что в целом организациями проведена большая...
 
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