«Наш ремонт»: как преобразить маленькую кухню

Источник материала: Аргументы и факты

В очередной серии преобразить помещение попросила семья двух врачей, воспитывающих дочку.





ЧТО ЕСТЬ

Андрей и Анастасия — счастливая семейная пара, работают врачами, часто бывают дома по очереди. Воспитывают дочь, которая пока не ходит в школу.

В квартире обитают уже 5 лет, но жилье не новое. Косметический ремонт герои программы делали по мере необходимости, освежая интерьер.

А вот кухне требуется полноценная помощь профессионалов.





СЛОЖНОСТИ

Много работы. Кухня требует радикальных перемен. Предстоит снять старую плитку, выровнять пол и стены, заменить окно. Ожидается, что будет много мусора и грязи. Помещение маленькое. Надо грамотно разместить мебель и технику, посуду и мелкие кухонные гаджеты.

ЧТО ДЕЛАТЬ

На маленькой кухне заменят окно. Новое — абсолютно белоснежное, включая все детали внутри стеклопакета и снаружи. Это изюминка новой серии окон «Альбиносы».





Уплотнитель, который все привыкли видеть черным (он изготавливается из каучука), в продукте от «Окна Панорама» белый. Он силиконовый. Этот материал долговечен и надежен. Сохраняет свои свойства при экстремально и быстро меняющихся температурах — в широчайшем диапазоне от минус 50 до плюс 200 градусов. Белорусская погода вписывается с большим запасом. Значит, уплотнитель не будет чересчур сильно расширяться и сжиматься, сохранит форму и первозданный вид.

Алюминиевая дистанционная рамка у «Альбиносов» заменена на пластиковую.

Во-первых, она создает по контуру стеклопакета так называемый «теплый край». Потеря тепла сокращается. Даже в сильный мороз в квартире будет тепло. Особенно актуально это в межсезонье, когда на улице уже холодно, а отопление еще не работает. Продувания в такой ситуации ни к чему.





Во-вторых, такие рамки предотвращают появление конденсата на поверхности стекла. Для кухни это одно из самых значимых достоинств, ведь здесь всегда много влаги внутри помещения, да и разница температур может быть на несколько градусов больше, чем в просторных комнатах.

С новым окном серии «Альбиносы» на маленькой кухне станет больше света, пространство визуально расширится.

Строители выровняют стены и нанесут на них новые покрытия. Выровняют пол и уложат ламинат. После — очередь кухонной мебели и техники. Напоследок — расстановка интересных акцентов.

ЗА РАБОТУ

Герои уезжают жить к друзьям, пока у них дома будут шуметь и сорить (не так уж и сильно, как выяснится).

Первым делом демонтируют старое окно. Делают это аккуратно, чтобы не повредить края стен. Старые окна выносят. Весь мелкий мусор складывают в мешок.





Клиентам, которые меняют пластиковые окна в компании «Окна Панорама», выдают пакет «Чистый монтаж». В нем пленка повышенной прочности, чтобы укрыть пол, пленка для защиты мебели от пыли, а также строительный мешок, куда собирают все ненужное после демонтажа окна. Поэтому на деле все оказывается не так страшно, как обычно ожидает хозяйка.

Новое окно устанавливается за пару часов. Шаг за шагом специалисты приближают маленькую кухню к свежему обновленному виду.

Партнер программы предложил окна «Альбиносы» такой комплектации:

пятикамерный профиль Rehau Grazio (Германия) глубиной 70 мм;

двухкамерный мультифункциональный стеклопакет с аргоном;

фурнитура Siegenia из цельнолитого металла (Германия).

Фурнитура не только надежная, но и функциональная. В комплектацию окна наших героев включен блокиратор ошибочного открывания, механизм многоступенчатого микропроветривания, эксцентрик, позволяющий менять «летний» прижим на «зимний». Встроенный микролифт предотвратит провисание створок.





Ключ в ручке убережет детей от опасных игр с окном. Замок блокирует окно в наглухо закрытом состоянии либо в режиме проветривания.

И вот — новое окно сияет светом.

ЧТО В ИТОГЕ

Кухня преобразилась во всех отношениях. Теперь здесь стало уютно, красиво, свежо. Общий спокойный тон задают белоснежное окно, белый подоконник, переходящий в столешницу, обеденный стол, потолок и стены. Этот классический фон разбавлен приятными акцентами красного, черного и зеленого цветов.





Молодой супружеской паре однозначно понравилось обновление кухни. Их яркие эмоции сложно описать словами — лучше посмотреть в самой программе. Конечно, если доверить его профессионалам.





ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Тем, кто хочет установить новые окна, цены на них, а также сроки, варианты внешнего вида озвучат специалисты «Окна Панорама».

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