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Два офицера Изъюровых
13.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В семье хотимчан Екатерины и Дмитрия Изъюровых два сына, и оба военнослужащие. Старший, Александр – служит командиром взвода связи роты связи командного пункта батальона связи, а младший, Максим, заканчивает учебу в Военной академии Республики Беларусь.
До этого времени в семье никогда не было военных. Началась династия с Александра, который после окончания школы подал документы в Военную академию. Отучился, получил офицерские погоны, и теперь служит в армии. Младший Максим, по примеру брата, тоже решил стать военным.
Нрав у Максима мужской: если что-то делает, то доводит дело до конца. Так, еще учась в школе, захотел учиться в Могилевском областном лицее города Кричева на физико-математическом направлении. Поступил, отучился. После выпуска парень решил пойти на факультет связи и АСУ Военной академии. Решил – сделал.
Родители отнеслись к его решению положительно и полностью поддержали выбор сына.
– Было страшно на вступительных экзаменах, — рассказывает Максим. – Брат здесь учился, и я хотел пойти по его стопам. Рад, что у меня все получилось. Первое время было очень тяжело, однако желание стать достойным офицером, не хуже, чем брат, заставило меня бороться с внутренними протестами.
Особо памятными моментами для Максима стало дважды участие в параде на День Независимости Республики Беларусь: первый раз он был в курсанткой «коробке», а второй – духовом оркестре.
Но самым ярким, ни с чем на сравнимым воспоминанием для Максима навсегда стал день прощания выпускников с Боевым Знаменем. Волнующая обстановка, слезы родителей виновников торжества, серьезные взгляды командиров, завистливые лица курсантов и заигрывающие взгляды девушек. Сейчас Максим готовится к выпуску. Оглядываясь назад в прошлое, без пяти минут офицер с улыбкой вспоминает прожитые в вузе дни.
Оба сына Изъюровых в армии на хорошем счету. Каждого уважают и в вузе, и в воинской части. Когда они приезжают в отпуск в отчий дом, то родители не могут не нарадоваться. Их дети исправно учатся и служат, не забывают про родных и близких. А это самое главное, когда есть надежное плечо поистине сильных людей.
Александр Гончаров.
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В семье хотимчан Екатерины и Дмитрия Изъюровых два сына, и оба военнослужащие. Старший, Александр – служит командиром взвода связи роты связи командного пункта...
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