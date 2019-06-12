Два офицера Изъюровых

Источник материала: Новости Хотимска

В семье хотимчан Екатерины и Дмитрия Изъюровых два сына, и оба военнослужащие. Старший, Александр – служит командиром взвода связи роты связи командного пункта батальона связи, а младший, Максим, заканчивает учебу в Военной академии Республики Беларусь.

До этого времени в семье никогда не было военных. Началась династия с Александра, который после окончания школы подал документы в Военную академию. Отучился, получил офицерские погоны, и теперь служит в армии. Младший Максим, по примеру брата, тоже решил стать военным.

Нрав у Максима мужской: если что-то делает, то доводит дело до конца. Так, еще учась в школе, захотел учиться в Могилевском областном лицее города Кричева на физико-математическом направлении. Поступил, отучился. После выпуска парень решил пойти на факультет связи и АСУ Военной академии. Решил – сделал.

Родители отнеслись к его решению положительно и полностью поддержали выбор сына.

– Было страшно на вступительных экзаменах, — рассказывает Максим. – Брат здесь учился, и я хотел пойти по его стопам. Рад, что у меня все получилось. Первое время было очень тяжело, однако желание стать достойным офицером, не хуже, чем брат, заставило меня бороться с внутренними протестами.

Особо памятными моментами для Максима стало дважды участие в параде на День Независимости Республики Беларусь: первый раз он был в курсанткой «коробке», а второй – духовом оркестре.

Но самым ярким, ни с чем на сравнимым воспоминанием для Максима навсегда стал день прощания выпускников с Боевым Знаменем. Волнующая обстановка, слезы родителей виновников торжества, серьезные взгляды командиров, завистливые лица курсантов и заигрывающие взгляды девушек. Сейчас Максим готовится к выпуску. Оглядываясь назад в прошлое, без пяти минут офицер с улыбкой вспоминает прожитые в вузе дни.

Оба сына Изъюровых в армии на хорошем счету. Каждого уважают и в вузе, и в воинской части. Когда они приезжают в отпуск в отчий дом, то родители не могут не нарадоваться. Их дети исправно учатся и служат, не забывают про родных и близких. А это самое главное, когда есть надежное плечо поистине сильных людей.

Александр Гончаров.

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