Запрет на посещение лесов действует более чем в половине районов Беларуси

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Минлесхоз продолжает инициировать введение запрета на посещение лесов в ряде районов страны. По данным на 17.00 13 июня в список попали 68 районов.

Ограничения действуют в 9 районах Брестской области (Каменецкий, Брестский, Малоритский, Березовский, Дрогичинский, Ивановский, Пинский, Ганцевичский, Барановичский районы), 5 районах Витебской области (Шарковщинский, Миорский, Полоцкий, Россонский, Сенненский), 6 районах Гродненской области (Вороновский, Лидский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий), 11 районах Могилевской области (Белыничский, Шкловский, Могилевский, Чаусский, Быховский, Кличевский, Осиповичский, Глусский, Краснопольский, Костюковичский, Хотимский районы).

Кроме того, запрет установлен практически по всей Гомельской области (все районы, кроме Житковичского и Октябрьского) и Минской области (все районы, кроме Мядельского, Молодечненского, Логойского и Копыльского).