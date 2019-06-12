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Запрет на посещение лесов действует более чем в половине районов Беларуси

13.06.2019 17:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Запрет на посещение лесов действует более чем в половине районов Беларуси
Фото из открытых источников

Минлесхоз продолжает инициировать введение запрета на посещение лесов в ряде районов страны. По данным на 17.00 13 июня в список попали 68 районов.

Запрет на посещение лесов действует более чем в половине районов Беларуси Щепки летят. Кто защитит насаждения?

Ограничения действуют в 9 районах Брестской области (Каменецкий, Брестский, Малоритский, Березовский, Дрогичинский, Ивановский, Пинский, Ганцевичский, Барановичский районы), 5 районах Витебской области (Шарковщинский, Миорский, Полоцкий, Россонский, Сенненский), 6 районах Гродненской области (Вороновский, Лидский, Ивьевский, Ошмянский, Сморгонский, Островецкий), 11 районах Могилевской области (Белыничский, Шкловский, Могилевский, Чаусский, Быховский, Кличевский, Осиповичский, Глусский, Краснопольский, Костюковичский, Хотимский районы).

Кроме того, запрет установлен практически по всей Гомельской области (все районы, кроме Житковичского и Октябрьского) и Минской области (все районы, кроме Мядельского, Молодечненского, Логойского и Копыльского).

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой можно отслеживать введение и снятие ограничений в своем регионе. Карта оперативно обновляется.

 
 
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