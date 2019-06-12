В Ираке сделали основной боевой танк из советского среднего Т-55

Источник материала: Tut.by

В сети появились фотографии нового основного боевого танка Al-Kafeel, разработанного в Ираке. По сути, это глубокая модернизация советского среднего Т-55, указано в группе Tactical Cell в Facebook.



Фото: facebook.com/Tactic.cell

Утверждается, что новая машина была разработана в соответствии с опытом четырехлетней войны с терроризмом, а также изучения иностранных танков, которые есть в Ираке.

Защищенность Al-Kafeel значительно повышена по сравнению с оригинальным Т-55, используются модульное бронирование и динамическая защита. Панорамный прицел обладает углом обзора 360 градусов и не имеет слепых зон, что существенно увеличивает возможности боевой машины в городском бою, где удара можно ожидать с любой стороны. Для ночного боя на Al-Kafeel имеются тепловизоры.

Для повышения живучести экипажа боеукладка в новом танке расположена в особом отсеке за башней (как в американских M1 Abrams).

Основным вооружением боевой машины будет 100-миллиметровая пушка. Большинство современных ОБТ имеют калибр орудия 120−125 мм.