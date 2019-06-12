|
В Ираке сделали основной боевой танк из советского среднего Т-55
Источник материала: Tut.by
В сети появились фотографии нового основного боевого танка Al-Kafeel, разработанного в Ираке. По сути, это глубокая модернизация советского среднего Т-55, указано в группе
Утверждается, что новая машина была разработана в соответствии с опытом четырехлетней войны с терроризмом, а также изучения иностранных танков, которые есть в Ираке.
Защищенность Al-Kafeel значительно повышена по сравнению с оригинальным Т-55, используются модульное бронирование и динамическая защита. Панорамный прицел обладает углом обзора 360 градусов и не имеет слепых зон, что существенно увеличивает возможности боевой машины в городском бою, где удара можно ожидать с любой стороны. Для ночного боя на Al-Kafeel имеются тепловизоры.
Для повышения живучести экипажа боеукладка в новом танке расположена в особом отсеке за башней (как в американских M1 Abrams).
Основным вооружением боевой машины будет 100-миллиметровая пушка. Большинство современных ОБТ имеют калибр орудия 120−125 мм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая машина сконструирована по результатам четырех лет войны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)