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В Минске продают квартиру, в которой поместилось 11 пианино… и место еще осталось

13.06.2019 17:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столичной квартире, выставленной на продажу, REALTY.TUT.BY насчитал 11 (!) пианино. Восемь из них поместились в гостиной, еще три инструмента обнаружились в небольших детских комнатах. Конечно, площадь квартиры в 140 квадратных метров позволяет это сделать. Но ведь любопытно, зачем?


Фото: realt.by

Квартира четырехкомнатная, расположена в престижной застройке на Грибоедова, 4. Дом кирпичный, 1996 года постройки. Площадь гостиной, в которой поместилось восемь пианино (и, заметьте, еще осталось место), — 35 квадратных метров.


Фото: realt.by

 


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

С хозяевами необычной квартиры связаться не удалось, однако ясность внес агент риелторского агентства "Академ-недвижимость", который ее продает:

— Семья любит музыку и собирает коллекцию пианино, — рассказал Артур. — Когда жилье будет продано, инструмент, конечно-же увезут.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира продается за 319 тысяч долларов в эквиваленте, по 2 246 за квадратный метр.

 
 
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