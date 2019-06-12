В штаб-квартире НОК презентовали экипировку и огласили медальные задачи на II Европейские игры

Источник материала: Tut.by

На пресс-конференции в штаб-квартире НОК рассказали о медальных задачах сборной Беларуси на стартующих через неделю в Минске II Европейских играх, посвятили в особенности допинг-контроля и показали образцы экипировки спортивного назначения и парадно-выходного комплекта для белорусской команды, сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета.



Вячеслав Дурнов. Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

— Подготовка белорусской команды проходила планово, без срывов. В составе нашей делегации 221 спортсмен, 149 тренеров, 8 человек в административной и 7 человек в медицинской группах. Задача перед нашими спортсменами стоит известная — выступить не хуже, чем на І Европейских играх в Баку. Тогда белорусы завоевали 43 награды: 10 золотых, 11 серебряных и 22 бронзовые. Мы вправе рассчитывать на медальные выступления минимум в 10 видах спорта, поэтому идет не только о количестве, но и о качестве наград. Следует отметить, что конкуренция будет очень серьезной. Перед спортсменами, кроме медальной, стоит и другая задача — отбор на Олимпийские 2020 года в Токио, — сказал шеф миссии белорусской спортивной делегации, первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

Он также озвучил состав белорусских спортсменов по состоянию на 13 июня. В составе возможны изменения.

Заместитель шефа миссии, начальник отдела по развитию олимпийского движения НОК Беларуси Дмитрий Довгаленок рассказал об особенностях проживания белорусских спортсменов в деревне атлетов:

— Наша делегация разместится в строении по адресу Чюрлениса, 1 — зданию всего несколько месяцев. Команда заселит этажи с 5-го по 26-й, заняв таким образом почти весь вектор. Наш дом уже забрендирован — так что мы будем заметны, и определенно выделимся среди других стран. Наши спортсмены будут жить максимум по два человека, в их распоряжении есть санузел, кухня с холодильником. Также наша делегация располагает целым медицинским блоком и местом, отведенным для белорусского штаба. 18 июня заедет первый состав делегации. Заселение продолжится до 27 июня.



Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

Глава медицинской группы и заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный заявил о готовности оказать необходимую помощь атлетам.



Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

— Наш медицинский пункт будет оснащен современным оборудованием и техникой. Медицинская группа состоит из семи человек, и мы будем тесно сотрудничать с врачами и массажистами национальных сборных команд. Для оказания медицинской помощи на спортивных объектах привлечена почти вся спортивная медицина — более 150 человек, в том числе сотрудники из регионов. Накануне соревнований спортсмены прошли все медицинские исследования. Надеюсь, к нам будут обращаться только за восстановлением и мелкими расстройствами здоровья. Надеемся, все пройдет с минимальными потерями для здоровья наших спортсменов, а мы приложим все усилия, чтобы оказать качественную медицинскую помощь нашим атлетам, — заверил Геннадий Загородный.

Глава Национального антидопингового агентства Денис Мужжухин рассказал об особеннстях допинг-контроля на предстоящем форуме.



Денис Мужжухин. Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

— Наш приоритет — обеспечение безопасности и отсутствие негативных явлений со стороны белорусских спортсменов. Все белорусские атлеты, участвующие во II Европейских играх, прошли допинг-контроль, всего взято 510 проб. В этом году появилось обязательное получение спортсменами антидопингового сертификата. Это онлайн-ресурс, размещенный на сайте агентства. Если спортсмен отвечает на 70 процентов вопросов и выше, это позволяет ему получить сертификат и получить допуск к соревнованиям. Прохождение этого теста исключает нарушение антидопинговых правил в силу незнания или халатности, — подчеркнул Денис Мужжухин.

Особому контролю будут подвержены продукты питания.

— Антидопинговый контроль будут проходить все продукты питания, поступающие на стол спортсменов. Заводы-поставщики проходили сертификацию в течение полугода, а все партии поставок пройдут лабораторное исследование, — отметил глава НАДА.

Особая маркировка появится и на лекарствах.

— Лекарства, используемые в поликлинике и на соревновательных объектах, будут особым образом промаркированы, если в них содержится запрещенное в спорте вещество. В этом случае врач не может случайно дать спортсмену запрещенную таблетку. Если такая необходимость есть — существует специальная процедура получения специального разрешения. Но факт непреднамеренного случайного употребления маркировки будут сдерживать, — уточнил Денис Мужжухин.

Также на пресс-конференции прошла презентация экипировки белорусской команды спортивного назначения и парадно-выходного комплекта.



Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

Первая состоит из 18 наименований, а ее производитель частное унитарное производственно-торговое предприятие «Соло-Пинск». При создании спортивной экипировки коллекции «Прастора» главной темой дизайна стало использование стилизации традиционных орнаментов и символов Беларуси. Парадно-выходной комплект создала известный белорусский дизайнер Юлия Латушкина. В основе разработки дизайна лежит идея использования трех цветов, которые всегда ассоциировались с Беларусью: белый (цвет светлой кожи, волос, а также одежды белорусов), синий (цвет василька и белорусских озер), серый (цвет тканого льна).



Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси





По традиции талисманом белорусских спортсменов стал Агрик — плюшевый маскот генерального спонсора НОК Беларуси «Белагропромбанка». II Европейские игры для Агрика стали десятым форумом, где он сопровождает белорусскую национальную команду. Представительница банка Надежда Антоненко от имени талисмана пожелала спортсменам ярких побед и выдающихся успехов.



Фото: Сергей Неверкевич, пресс-служба НОК Беларуси

Продолжается акция в поддержку сборной Беларуси «Яскравае лета». Каждый, кто хочет поддержать спортсменов, может сделать фото с символикой ІІ Европейских игр, талисманом форума Лесиком или на фоне спортивных объектов. Фото опубликовать на своих страницах в социальных сетях, снабдив его пожеланиями белорусской команде и обязательным хэштегом #яскраваелета #brightgames #brightteamby. Лучшие работы отправятся в штаб белорусской команды, а их авторы получат от НОК Беларуси приятные подарки и сувениры.



Фото: noc.by

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