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Volvo и Uber представили серийный беспилотный автомобиль на основе кроссовера XC90

13.06.2019 17:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шведский автопроизводитель и крупнейший в мире сервис по заказу поездок показали совместно разработанный «серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения», как говорится в пресс-коммюнике Volvo.


Uber и Volvo подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных транспортных средств в 2016 году и с тех пор разработали ряд экспериментальных прототипов. Напомним, что один их них, созданный на базе кроссовера XC90, в прошлом году попал в резонансное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Представленный сегодня беспилотник также основан на XC90 — разработчиками он преподносится как первый серийный автомобиль, который может передвигаться автономно.


В подробности компании не вдаются. Известно, что такой XC90 для автономного вождения использует разработанное Uber программное обеспечение, набор сенсоров, предназначенных для безопасного передвижения в городских условиях, надстройку с лидаром на крыше и вспомогательные электронные системы, известные по обычным моделям Volvo. В компании уверяют, что беспилотный XC90 уже готов выехать на дороги, а если одна из основных систем автопилота по каким-то причинам не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и произведут остановку автомобиля.


Впрочем, в открытую продажу беспилотные XC90 не поступят — выпуск машин (речь идет о десятках тысячах кроссоверов) наладят специально для нужд Uber, где они станут использоваться для оказания услуг беспилотного райдшеринга. Использованные в новом проекте наработки Volvo собирается применять при производстве своих автономных автомобилей с начала 2020-х гг. — речь идет о моделях, разрабатываемых на новой платформе SPA2.

 
 
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Шведский автопроизводитель и крупнейший в мире сервис по заказу поездок показали совместно разработанный «серийный автомобиль, оснащенный технологией...
 
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