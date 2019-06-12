Volvo и Uber представили серийный беспилотный автомобиль на основе кроссовера XC90

Источник материала: Tut.by

Шведский автопроизводитель и крупнейший в мире сервис по заказу поездок показали совместно разработанный «серийный автомобиль, оснащенный технологией автономного вождения», как говорится в пресс-коммюнике Volvo.





Uber и Volvo подписали соглашение о сотрудничестве в области беспилотных транспортных средств в 2016 году и с тех пор разработали ряд экспериментальных прототипов. Напомним, что один их них, созданный на базе кроссовера XC90, в прошлом году попал в резонансное ДТП , в результате которого погиб пешеход. Представленный сегодня беспилотник также основан на XC90 — разработчиками он преподносится как первый серийный автомобиль, который может передвигаться автономно.





В подробности компании не вдаются. Известно, что такой XC90 для автономного вождения использует разработанное Uber программное обеспечение, набор сенсоров, предназначенных для безопасного передвижения в городских условиях, надстройку с лидаром на крыше и вспомогательные электронные системы, известные по обычным моделям Volvo. В компании уверяют, что беспилотный XC90 уже готов выехать на дороги, а если одна из основных систем автопилота по каким-то причинам не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и произведут остановку автомобиля.





Впрочем, в открытую продажу беспилотные XC90 не поступят — выпуск машин (речь идет о десятках тысячах кроссоверов) наладят специально для нужд Uber, где они станут использоваться для оказания услуг беспилотного райдшеринга. Использованные в новом проекте наработки Volvo собирается применять при производстве своих автономных автомобилей с начала 2020-х гг. — речь идет о моделях, разрабатываемых на новой платформе SPA2.