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Доход больше 12 млн долларов задекларировал житель Минского района. Ему насчитали налог почти в 1,6 млн
Источник материала: Tut.by
Житель Минского района уплатил 3 миллиона 271,3 тысячи рублей подоходного налога за 2018 год (около 1 миллиона 579 тысяч долларов в пересчете по сегодняшнему курсу. — Прим. авт.),
Напомним, что доходы физлиц в Беларуси облагаются ставкой в 13%. Получается, что этот житель Минского района задекларировал доход за прошлый год как минимум 25 миллионов 163 тысячи рублей. Кроме того, у него могли быть доходы, которые не облагаются подоходным налогом.
Всего в Минской области подали 4047 деклараций по подоходному налогу за 2018 год. Сумма подоходного налога, предъявленная к уплате, составила 11 миллионов 817,1 тысячи рублей. Это как минимум в 2 раза больше, чем годом ранее.
Напомним, в прошлом году житель Логойского района
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Доход больше 12 млн долларов задекларировал житель Минского района. Ему насчитали налог почти в 1,6 млн
Житель Минского района уплатил 3 миллиона 271,3 тысячи рулей подоходного налога за 2018 год. Это максимальная начисленная и уплаченная сумма налога физлицом за...
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