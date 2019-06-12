|
Участники вокального ансамбля «Верасок» из Мстиславля выступили с творческой программой в Польше
13.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Три незабываемых дня в городе Волин (Польша) провели юные участники вокального ансамбля народной песни «Верасок» из детской школы искусств имени Николая Чуркина. Домой они вернулись не с пустыми руками.
Коллектив, которым руководит педагог Светлана Кольцова, в прошлом году принял участие в XIV интернациональном дистанционном конкурсе-проекте «Караван культуры-2018». Результатом участия стало получение грандового сертификата-премии, что дало им право льготного участия в весеннем XV фестивале-конкурсе в рамках проекта «Караван культуры-2019» на острове Волин.
Подробности читайте в ближайших номерах газеты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три незабываемых дня в городе Волин (Польша) провели юные участники вокального ансамбля народной песни «Верасок» из детской школы искусств имени Николая Чуркина....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)