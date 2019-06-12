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Участники вокального ансамбля «Верасок» из Мстиславля выступили с творческой программой в Польше

13.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Три незабываемых дня в городе Волин (Польша) провели юные участники вокального ансамбля народной песни «Верасок» из детской школы искусств имени Николая Чуркина. Домой они вернулись не с пустыми руками.

Участники вокального ансамбля «Верасок» из Мстиславля выступили с творческой программой в Польше

Участники вокального ансамбля «Верасок» из Мстиславля выступили с творческой программой в Польше

Коллектив, которым руководит педагог Светлана Кольцова, в прошлом году принял участие в XIV интернациональном дистанционном конкурсе-проекте «Караван культуры-2018». Результатом участия стало получение грандового сертификата-премии, что дало им право льготного участия в весеннем XV фестивале-конкурсе в рамках проекта «Караван культуры-2019» на острове Волин.

Подробности читайте в ближайших номерах газеты.

 
 
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Три незабываемых дня в городе Волин (Польша) провели юные участники вокального ансамбля народной песни «Верасок» из детской школы искусств имени Николая Чуркина....
 
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