Участники вокального ансамбля «Верасок» из Мстиславля выступили с творческой программой в Польше

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Три незабываемых дня в городе Волин (Польша) провели юные участники вокального ансамбля народной песни «Верасок» из детской школы искусств имени Николая Чуркина. Домой они вернулись не с пустыми руками.

Коллектив, которым руководит педагог Светлана Кольцова, в прошлом году принял участие в XIV интернациональном дистанционном конкурсе-проекте «Караван культуры-2018». Результатом участия стало получение грандового сертификата-премии, что дало им право льготного участия в весеннем XV фестивале-конкурсе в рамках проекта «Караван культуры-2019» на острове Волин.

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