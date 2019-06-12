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В Бресте за день спасли двух тонущих в Мухавце детей

13.06.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сотрудник ОСВОДа 11 июня с разницей в час спас двух тонущих детей, сообщили БЕЛТА в областной организации Белорусского общества спасания на водах.

В Бресте за день спасли двух тонущих в Мухавце детей

Оба случая произошли на центральном пляже, на левом берегу реки Мухавец. Вахтенный наблюдатель ОСВОДа примерно в 19.30 заметил, что в зоне для купания не умеющих плавать детей (глубина доходит до 1,2 м) тонет мальчик 6-8 лет. Спасатель прыгнул в воду и помог ребенку выбраться на берег. Как раз в этот момент подбежал отец мальчика.

В тот же день около 20.40 сотрудник ОСВОДа увидел, что начала тонуть 8-летняя девочка. Когда спасатель пришел ей на помощь, она уже скрылась под водой. Ребенка доставили на спасательную станцию, оказали первую медицинскую помощь и передали родителям. В семье воспитывается несколько детей, они тоже были на пляже. "В этой семье это уже не первый случай, когда оказавшиеся без присмотра дети могли утонуть. В марте 2018-го старший брат девочки отправился в одиночку порыбачить на Мухавец и провалился под лед. Его вовремя заметили сотрудники ОСВОДа и достали из воды", - сказали собеседники.

На водоемах Брестской области в текущем году погибли 24 человека (из них трое детей), спасено семеро. С начала купального сезона в регионе утонули 17 человек, в том числе двое детей.

"В период аномально жаркой погоды сотрудники ОСВОДа несут службу в усиленном режиме. Отдыхающим тоже не стоит забывать о своей безопасности, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Родителям нужно постоянно контролировать местонахождение детей, не оставлять их без присмотра", - подчеркнули в областной организации ОСВОД.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте сотрудник ОСВОДа 11 июня с разницей в час спас двух тонущих детей, сообщили БЕЛТА в областной организации Белорусского общества спасания на водах. Оба...
 
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