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ООО «АйПауэр» посетила государственно-общественная группа экологического контроля

13.06.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 июня 2019 года ООО «АйПауэр» с ознакомительным визитом впервые посетила государственно-общественная группа экологического контроля, утвержденная распоряжением Брестского областного исполнительного комитета от 4 апреля 2019 года.

ООО «АйПауэр» посетила государственно-общественная группа экологического контроля

Директор завода ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович, главный технолог ООО «АйПауэр» Евгений Ларенышев, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») Александр Юнкевич, заместитель директора по операционным вопросам 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») Дмитрий Бутов провели группу экологического контроля по производственному цеху, показали установленное технологическое и очистное оборудование, подробно остановились на вопросе устройства hepa-фильтров, а также линии производства оксида свинца и линии производства свинцово-кальциевой ленты.

ООО «АйПауэр» посетила государственно-общественная группа экологического контроля

В процессе экскурсии представители завода ответили на вопросы о технологических процессах предприятия, подробно рассказали про количество нормируемых источников выбросов. Кроме этого, обсуждены вопросы строительства подобных производств в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также воздействие аналогичных предприятий на окружающую среду.

ООО «АйПауэр» посетила государственно-общественная группа экологического контроля

После посещения производственного цеха государственно-общественная группа экологического контроля совместно с представителями ООО «АйПауэр» обсудили текущие вопросы ввода объекта строительства в эксплуатацию и дальнейшие планы завода.

ООО «АйПауэр» посетила государственно-общественная группа экологического контроля

«Мы открыты для конструктивного разговора с контролирующими органами и представителями общественности. Показывали и далее готовы показывать установленное оборудование и объяснять технологические процессы, информировать широкую общественность о деятельности предприятия и результатах проводимых мониторингов», — комментирует директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович.

ООО «АйПауэр» посетила государственно-общественная группа экологического контроля

По словам председателя государственно-общественной группы экологического контроля Шукайло Александра Сергеевича, результаты работы группы будут озвучены ориентировочно в конце июня 2019 года после получения данных мониторинга отбора проб почв и воды с территории СЭЗ «Брест».

 
Теги: Брест
 
 
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  13 июня 2019 года ООО «АйПауэр» с ознакомительным визитом впервые посетила государственно-общественная группа экологического контроля, утвержденная...
 
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