ООО «АйПауэр» посетила государственно-общественная группа экологического контроля

Источник материала: Виртуальный Брест

13 июня 2019 года ООО «АйПауэр» с ознакомительным визитом впервые посетила государственно-общественная группа экологического контроля , утвержденная распоряжением Брестского областного исполнительного комитета от 4 апреля 2019 года.





Директор завода ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович, главный технолог ООО «АйПауэр» Евгений Ларенышев, менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») Александр Юнкевич, заместитель директора по операционным вопросам 1AK-GROUP (ООО «ПАК-управление») Дмитрий Бутов провели группу экологического контроля по производственному цеху, показали установленное технологическое и очистное оборудование, подробно остановились на вопросе устройства hepa-фильтров, а также линии производства оксида свинца и линии производства свинцово-кальциевой ленты.





В процессе экскурсии представители завода ответили на вопросы о технологических процессах предприятия, подробно рассказали про количество нормируемых источников выбросов. Кроме этого, обсуждены вопросы строительства подобных производств в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также воздействие аналогичных предприятий на окружающую среду.





После посещения производственного цеха государственно-общественная группа экологического контроля совместно с представителями ООО «АйПауэр» обсудили текущие вопросы ввода объекта строительства в эксплуатацию и дальнейшие планы завода.





«Мы открыты для конструктивного разговора с контролирующими органами и представителями общественности. Показывали и далее готовы показывать установленное оборудование и объяснять технологические процессы, информировать широкую общественность о деятельности предприятия и результатах проводимых мониторингов», — комментирует директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович.





По словам председателя государственно-общественной группы экологического контроля Шукайло Александра Сергеевича, результаты работы группы будут озвучены ориентировочно в конце июня 2019 года после получения данных мониторинга отбора проб почв и воды с территории СЭЗ «Брест».