РФ готова проработать сохранение взаимодействия с участниками БРЭЛЛ после выхода Прибалтики

Источник материала: Интерфакс

Россия заинтересована во взаимодействии с участниками энергокольца БРЭЛЛ после выхода из него стран Прибалтики, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в четверг на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Мы заинтересованы в безопасном функционировании энергосистем бывших участников энергокольца, а также в проработке вопроса сохранения возможности взаимодействия с ними даже после десинхронизации", - сказал Новак.

По словам министра, российская сторона уважает "суверенное право стран Прибалтики на выход к 2025 году из синхронной работы энергосистем в рамках энергокольца БРЭЛЛ", но при этом считает его "экономически и технически нецелесообразным".

Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы - синхронный режим работы энергетических систем этих стран на единой частоте тока 50 Гц, сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года. Предполагает связь линий электропередачи всех пяти государств, общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержку друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.

Летом прошлого года страны Балтии, Польша и ЕК подписали соглашение о синхронизации работы ЛЭП, что означает выход балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ. Проект синхронизации планируется завершить в 2025 году.