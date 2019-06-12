ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РФ готова проработать сохранение взаимодействия с участниками БРЭЛЛ после выхода Прибалтики

13.06.2019 16:48 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Россия заинтересована во взаимодействии с участниками энергокольца БРЭЛЛ после выхода из него стран Прибалтики, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в четверг на встрече с заместителем председателя Европейской комиссии Марошем Шефчовичем.

"Мы заинтересованы в безопасном функционировании энергосистем бывших участников энергокольца, а также в проработке вопроса сохранения возможности взаимодействия с ними даже после десинхронизации", - сказал Новак.

По словам министра, российская сторона уважает "суверенное право стран Прибалтики на выход к 2025 году из синхронной работы энергосистем в рамках энергокольца БРЭЛЛ", но при этом считает его "экономически и технически нецелесообразным".

Электрическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы - синхронный режим работы энергетических систем этих стран на единой частоте тока 50 Гц, сложившийся на основе соглашения от 7 февраля 2001 года. Предполагает связь линий электропередачи всех пяти государств, общие принципы организации совместной работы, обмен электроэнергией и поддержку друг друга резервами в случае аварийных ситуаций.

Летом прошлого года страны Балтии, Польша и ЕК подписали соглашение о синхронизации работы ЛЭП, что означает выход балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ. Проект синхронизации планируется завершить в 2025 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия заинтересована во взаимодействии с участниками энергокольца БРЭЛЛ после выхода из него стран Прибалтики, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чацвёра дзяцей пацярпелі ў ДТЗ пад Салігорскам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика