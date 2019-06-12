velcom | A1 вернёт деньги абонентам, пострадавшим от обновлений на Android-смартфонах

Источник материала: Интерфакс

Владельцы некоторых моделей смартфонов столкнулись с проблемой списания существенных сумм за интернет-трафик, который операционная система расходовала, игнорируя пользовательские настройки. Теперь пострадавших волнует вопрос: нужно ли платить?

Ситуация и правда неприятная: в результате "самоуправства" гаджетов счет уходил в минус на несколько десятков, а порой и сотен рублей. Нежелание абонентов оплачивать трафик, израсходованный не по их вине, вполне понятно.

В компании velcom | A1 заверили, что их абонентам суммы, списанные за трафик в результате произошедшего массового сбоя, вернут.

"velcom | A1 с пониманием относится к ситуации, с которой столкнулись некоторые абоненты компании в связи с изменением системного программного обеспечения смартфонов на операционной системе Google Android 5.1 определенных производителей: резким ростом исходящего трафика со стороны операционной системы Android, и, как следствие, начислениями за использование трафика сверх включенного в тарифный план", - отметили представители оператора.

Учитывая тот факт, что пользователи никак не могли повлиять на возникшую ситуацию, velcom | A1 пришел к соглашению с компаниями-производителями о компенсации потерпевшим абонентам средств на весь трафик, затраченный на изменения системного ПО.

Корректировки будут произведены по итогам текущего месяца, а их размер будет зависеть от объема данных, использованных на реконфигурацию ОС, и характера потребленного трафика.

Еще одна хорошая новость для абонентов velcom | A1: тем из них, кто после произошедшего сбоя "ушел в минус", до момента проведения корректировок оказание услуг связи блокироваться не будет.